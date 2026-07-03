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«Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές Ενόπλων Δυνάμεων: Σπουδές με Αποστολή» είναι ο τίτλος νέου βίντεο- μηνύματος από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), το οποίο απευθύνεται στους υποψηφίους των Πανελλαδικών που καλούνται σύντομα να κάνουν τις επιλογές σπουδών τους στο μηχανογραφικό.

Στόχος, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είναι η ενημέρωση των υποψηφίων και η ανάδειξη της στρατιωτικής εκπαίδευσης ως μιας σύγχρονης επιλογής επαγγελματικής αποκατάστασης με προοπτική. Το βίντεο εστιάζει στις αξίες της γνώσης, της συνεργασίας, της ηγεσίας, της εξέλιξης και της προσφοράς, ενώ παράλληλα προβάλλεται η διαρκής προσπάθεια αναβάθμισης της ακαδημαϊκής και στρατιωτικής εκπαίδευσης, της σταδιοδρομίας και της μέριμνας στις Ένοπλες Δυνάμεις, με έμφαση στις δυνατότητες εξέλιξης, την προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες αλλά και της υποστήριξης της καθημερινότητας των στελεχών.

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Κάποιοι ψάχνουν κάτι περισσότερο από μια σχολή

Έναν δρόμο με σκοπό, εξέλιξη και προοπτική

Τώρα είναι η στιγμή να γνωρίσεις τον δρόμο των ΑΣΕΙ – ΑΣΜΥ και να τον κάνεις δικό σου#ΓΕΕΘΑ #HNDGS #ΣτρατιωτικέςΣχολές #ΣπουδέςΜεΑποστολή #ΈνοπλεςΔυνάμεις #Πανελλήνιες2026… pic.twitter.com/qs5XnJOesZ — ΓΕΕΘΑ-HNDGS (@hndgspio) July 3, 2026

Σκοπός, όπως υπογραμμίζουν οι εν λόγω πηγές, είναι οι νέοι και οι νέες να γνωρίσουν μια επιλογή σπουδών και σταδιοδρομίας που συνδυάζει γνώσεις, επαγγελματική προοπτική και προσφορά στην Πατρίδα.

«Κάποιοι ψάχνουν κάτι περισσότερο από μια σχολή. Ψάχνουν έναν δρόμο με σκοπό. Έναν δρόμο που τους μαθαίνει να ηγούνται. Να εκπαιδεύονται. Να εξελίσσονται. Να προσφέρουν. Να συνεργάζονται. Να αριστεύουν. Να υπηρετούν κάτι μεγαλύτερο…την Πατρίδα.Και να χτίσουν το μέλλον τους με σιγουριά. Με σπουδές που μετράνε.Σταδιοδρομία με εξασφάλιση. Με μέριμνα για τη στέγαση. Υγειονομική φροντίδα. Βελτιωμένες απολαβές. Στήριξη στην πράξη. Περισσότερες ευκαιρίες εξέλιξης. Ασφάλεια για το μέλλον. Αυτός είναι ο δρόμος των Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών Ενόπλων Δυνάμεων. Τώρα είναι η στιγμή να τον επιλέξεις» είναι το συνολικό μήνυμα του βίντεο.

Όπως προκύπτει, φέτος το ενδιαφέρον μεταξύ των υποψηφίων για τις στρατιωτικές σχολές είναι αυξημένο, κάτι που φαίνεται και βάσει των προκαταρκτικών εξετάσεων (υγειονομικές, ψυχομετρικές, αθλητικές δοκιμασίες)- μια αναμφίβολα θετική εξέλιξη για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Με νέου τύπου ταυτότητες η κατάταξη σε ΑΣΕΙ και ΑΣΜΥ

Στο μεταξύ, επισημαίνεται πως οι επιτυχόντες μαθητές σε ΑΣΕΙ (ΣΣΕ – ΣΝΔ – ΣΙ – ΣΣΑΣ – ΣΑΝ) και ΑΣΜΥ (ΣΜΥ – ΣΜΥΝ – ΣΜΥΑ) οφείλουν, κατά την ημέρα της κατάταξής τους, να φέρουν υποχρεωτικά Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ΔΑΤ) Νέου Τύπου (Πολιτική Ταυτότητα), με στρατιωτικές πηγές να τονίζουν πως οι επιτυχόντες που δεν διαθέτουν ήδη ταυτότητα νέου τύπου πρέπει να μεριμνήσουν για την έκδοσή της πριν την κατάταξή τους.