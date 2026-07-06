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Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ανήλικου που εντοπίστηκε, χθες τα ξημερώματα, να οδηγεί κλεμμένη μοτοσικλέτα στη Θεσσαλονίκη, προσπαθώντας να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο νεαρός (στα όρια της ενηλικίωσης) ανέπτυξε ταχύτητα και κινήθηκε επικίνδυνα, επιχειρώντας να αποφύγει τους αστυνομικούς, ενώ στη συνέχεια συγκρούστηκε με άλλο όχημα. Αμέσως μετά την πρόσκρουση εγκατέλειψε το δίκυκλο και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, ωστόσο ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

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Από την προανάκριση προέκυψε ότι είχε διαφύγει από ίδρυμα ανηλίκων. όπου κρατείται για υποθέσεις κλοπών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ