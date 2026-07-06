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Ένας «στρατός των πολιτών», με συγκρότηση επαρκώς εκπαιδευμένης και ετοιμοπόλεμης εφεδρείας 150.000 ενεργών εφέδρων ως το 2030 είναι ο στόχος της ριζικής αναδιαμόρφωσης του συστήματος της εφεδρείας που είναι σε εξέλιξη από το υπουργείο Άμυνας.

Κομβικός πλέον είναι ο ρόλος των ΚΕΜΕΦ (Κέντρων Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας) όπου θα καλούνται για μετεκπαίδευση οι έφεδροι που βρίσκονται σε μεγάλα αστικά κέντρα, μακριά από τις μονάδες όπου έχουν τοποθετηθεί επιστρατευτικά. Τα ΚΕΜΕΦ είναι δύο, ένα στον Αυλώνα και ένα στο Λιτόχωρο, και έχουν αρχίσει να λειτουργούν κανονικά. Η έμφαση στη μετεκπαίδευση θα δίνεται στις νέες ειδικότητες, με «πρωταγωνιστικό» ρόλο να φαίνεται να αναλαμβάνει αυτή του χειριστή drone (χειριστής πολυκοπτέρου). Επίσης, θα υπάρχει εκπαίδευση και σε αντι-drones συστήματα, και, όπως έχει πει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στη «συνολική προσέγγιση που απαιτείται για να επιβιώσει ο στρατιώτης στο σύγχρονο πεδίο της μάχης…αλλά επίσης και στη δυνατότητα να παράσχει πρώτες βοήθειες και να αντιληφθεί και να εκπαιδευτεί σε νέες ειδικότητες και δεξιότητες».

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Σύμφωνα με πληροφορίες, θα καλούνται δύο σειρές τον μήνα, των 100 περίπου ενεργών εφέδρων, και το όλο σύστημα θα χαρακτηρίζεται από εναλλαγή (rotation) ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα όπου κάποιοι καλούνται σχετικά συχνά ενώ άλλοι καθόλου.

Το πλαίσιο κλήσης έχει εκσυγχρονιστεί, καθώς η διαδικασία (στρατιωτικά έγγραφα, προσκλήσεις) γίνεται πλέον μέσω του gov.gr. Για όσους ενδιαφέρονται να γίνουν ενεργοί έφεδροι, μπορούν να μπουν στο efedros.army.gr με τους κωδικούς taxisnet και να κάνουν τη σχετική επιλογή, επικαιροποιώντας τα ατομικά τους στοιχεία.

Πέραν αυτών, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έχει δηλώσει πως έχει δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη μέσω της οποίας οι έφεδροι αξιωματικοί μπορούν να αποκτούν πρόσβαση (με χρήση των κωδικών taxisnet) σε διάφορους στρατιωτικούς κανονισμούς αλλά και σε ευρύτερο εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Επίσης, τα κέντρα εκπαίδευσης εφέδρων προορίζονται να αποτελέσουν μοντέλο/ υπόδειγμα για τα κέντρα νεοσυλλέκτων συνολικά, με τη σχετική διαδικασία αλλαγής να επιδιώκεται να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2026.

Βάσει στοιχείων που είχαν παρουσιαστεί την άνοιξη του 2025, με την αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου εφεδρείας και μετεκπαίδευσης προβλέπεται τουλάχιστον ένας κύκλος μετεκπαίδευσης 3 – 6 ημερών ανά 3 έως 5 χρόνια για κάθε έφεδρο. Συνολικά οι έφεδροι οπλίτες θα μπορούν να μετεκπαιδευτούν έως 80 ημέρες μετεκπαίδευσης μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, ενώ οι έφεδροι αξιωματικοί θα συμπληρώνουν τουλάχιστον 150 ημέρες μετεκπαίδευσης.