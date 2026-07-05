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Παρέμβαση για τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο έκανε η επικεφαλής του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού, ζητώντας από την κυβέρνηση να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με τα μέτρα πρόληψης που είχαν ληφθεί, αλλά και για το αν έχουν κατατεθεί αιτήσεις εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην περιοχή.

Στην ανάρτησή της, η Μαρία Καρυστιανού περιγράφει την εικόνα μετά τη φωτιά ως «τοπίο ολικής καταστροφής», ενώ ασκεί κριτική στον κρατικό μηχανισμό, υποστηρίζοντας ότι δεν κατάφερε να προστατεύσει αποτελεσματικά το φυσικό περιβάλλον, τις περιουσίες πολιτών και τις επιχειρήσεις.

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Το Ωραιόκαστρο μας στη Θεσσαλονίκη κατακάηκε

Τοπίο ολικής καταστροφής.

Ο Κρατικός Μηχανισμός ανεπαρκής να διασώσει τον φυσικό πλούτο και τις περιουσίες κατοίκων και επιχειρήσεων.

Το κίνημα ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ καλεί την Κυβέρνηση να γνωστοποιήσει εγγράφως: (α) αν υπήρχαν… pic.twitter.com/Ulnz0YXDAU — Maria Karystianou (@mkaristianou) July 5, 2026

Παράλληλα, ζητά από την κυβέρνηση να ενημερώσει εγγράφως αν είχαν εφαρμοστεί όλα τα προβλεπόμενα προληπτικά μέτρα, όπως η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, καθώς και αν εκκρεμούν αιτήσεις για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο Ωραιόκαστρο.

Επιπλέον, καλεί να μην προχωρήσει η έκδοση σχετικών αδειών, εκφράζοντας την άποψη ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ενισχύσει την εντύπωση πως οι πυρκαγιές εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα. Στην ίδια ανάρτηση συνδέει το ζήτημα με την ενεργειακή πολιτική, αναφέροντας ότι «έτσι όπως ακριβώς έγινε με την ανατίναξη του εξοπλισμού παραγωγής λιγνίτη, ώστε η κυβέρνηση να μας εγκλωβίσει στην τροφοδότηση με την πιο ακριβή πηγή ενέργειας».

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:

«Το Ωραιόκαστρο μας στη Θεσσαλονίκη κατακάηκε. Τοπίο ολικής καταστροφής. Ο Κρατικός Μηχανισμός ανεπαρκής να διασώσει τον φυσικό πλούτο και τις περιουσίες κατοίκων και επιχειρήσεων.



Το κίνημα ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ καλεί την Κυβέρνηση να γνωστοποιήσει εγγράφως: (α) αν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες και όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και (β) αν υπάρχουν αιτήσεις για ανεμογεννήτριες στην περιοχή και να απέχει από οποιαδήποτε έκδοση αδειών που θα εδραιώσει την σκέψη ότι οι φωτιές εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα σε βάρος της χώρας και των Ελλήνων.

Έτσι όπως ακριβώς έγινε με την ανατίναξη του εξοπλισμού παραγωγής λιγνίτη, ώστε η κυβέρνηση να μας εγκλωβίσει στην τροφοδότηση με την πιο ακριβή πηγή ενέργειας.»