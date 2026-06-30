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Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου με 26,8%, παρά την καταγραφή αρνητικής αξιολόγησης του κυβερνητικού έργου από σημαντική μερίδα των πολιτών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερέχει στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία με 30,2%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί στη δεύτερη θέση με ποσοστό 15,6%.

Το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει δυσκολίες στην αξιοποίηση της κυβερνητικής φθοράς, καθώς η αντιπολιτευτική του παρουσία συγκεντρώνει έντονα αρνητική αξιολόγηση από την πλειοψηφία των ερωτηθέντων.

Τα νέα κόμματα, όπως η ΕΛΑΣ και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», εμφανίζουν επίσης αρνητικά ισοζύγια στην πρώτη αποτίμηση της κοινωνικής τους αποδοχής.

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Σε δεύτερη πολιτική δύναμη αναδεικνύεται η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, διευρύνοντας την απόστασή της από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο παραμένει εγκλωβισμένο σε μονοψήφια ποσοστά στην πρόθεση ψήφου και αδυνατεί να αξιοποιήσει τη φθορά της κυβέρνησης, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Marc για τον ANT1. Την ίδια ώρα, παρά τη συσσωρευμένη φθορά της, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά 12,5 ποσοσταίων μονάδων από το κόμμα Τσίπρα.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 26,8%, η ΕΛΑΣ στο 14,3% και το ΠΑΣΟΚ στο 9,2%, ισόπαλο με την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,1%, το ΚΚΕ με 5,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, το ΜέΡΑ25 με 2,4%, η Φωνή Λογικής με 2,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,1%.

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Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,5%, διατηρώντας διαφορά 14 ποσοστιαίων μονάδων από την ΕΛΑΣ, η οποία καταγράφεται στο 16,5%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 10,5%, το ΚΚΕ με 6,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,3%, το ΜέΡΑ25 με 2,8%, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη περιορίζονται στο 1,2%.

Φθορά χωρίς αντίπαλο δέος

Η κυβέενηση μπορεί να προηγείται αλλά δεν μένει αλώβητη. Στη συνολική αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου, το 44,1% απαντά αρνητικά και το 19,9% μάλλον αρνητικά, ενώ θετική γνώμη εκφράζει το 15,7% και μάλλον θετική το 19,5%. Ακόμη πιο ηχηρό είναι το εύρημα ότι περίπου ένας στους τρεις ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας αξιολογεί αρνητικά ή μάλλον αρνητικά την κυβέρνηση.

Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί καθαρό προβάδισμα με 30,2%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί με 15,6%. Η Μαρία Καρυστιανού καταγράφεται στο 7,8%, ο Νίκος Ανδρουλάκης στο 5,4%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο 5% και ο Κυριάκος Βελόπουλος στο 4,5%.

Το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ

Το πρόβλημα για την αντιπολίτευση είναι ότι η φθορά αυτή δεν μεταφράζεται αυτόματα σε δική της δυναμική. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει βαριά αρνητική αξιολόγηση για την αντιπολιτευτική του παρουσία: 47,9% αρνητικά και 31,2% μάλλον αρνητικά, έναντι μόλις 5,3% θετικά και 13,1% μάλλον θετικά. Με άλλα λόγια, η Χαριλάου Τρικούπη παρακολουθεί τη δυσαρέσκεια να συσσωρεύεται, χωρίς να μπορεί να την εισπράξει.

Τα πρώτα δείγματα Τσίπρα και Καρυστιανού

Ανάλογα επιφυλακτική είναι η πρώτη αποτίμηση και για την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Τα πρώτα δείγματα γραφής του νέου κόμματος αξιολογούνται αρνητικά από το 43,7% και μάλλον αρνητικά από το 17,5%, ενώ θετικά απαντά το 9,7% και μάλλον θετικά το 15,8%. Παρά τη δεύτερη θέση στις μετρήσεις, το νέο εγχείρημα δεν έχει ακόμη κερδίσει καθαρή θετική δυναμική στην κοινωνία.

Αρνητικό ισοζύγιο εμφανίζει και το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, για το οποίο το 38,7% απαντά αρνητικά και το 17,4% μάλλον αρνητικά. Θετικά το αξιολογεί το 9,1% και μάλλον θετικά το 20,5%. Ωστόσο, η μέτρηση δείχνει ότι αντλεί ψηφοφόρους από όλο το πολιτικό φάσμα, με μεγαλύτερη δεξαμενή τον ΣΥΡΙΖΑ, από όπου προέρχεται περίπου το 20% των ψηφοφόρων του.

Πρώτο πρόβλημα η ακρίβεια

Η εικόνα αυτή αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα αν συνυπολογιστεί ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια παραμένει έντονη. Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός αναδεικνύονται με διαφορά στη βασική ανησυχία των πολιτών, με 73,8%. Ακολουθούν οι μισθοί και οι συντάξεις με 39,4%, τα φαινόμενα διαφθοράς και τα σκάνδαλα με 31,4%, η εγκληματικότητα και τα φαινόμενα βίας με 27,7%, η υγεία με 13,2%, τα εθνικά θέματα επίσης με 13,2%, το δημογραφικό με 12,6% και η παιδεία με 11,1%.

Σημειώνεται ότι ο κύριος Θωμάς Γεράκης της MARC και για την πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου, επεσήμανε ότι αυτά θα έχουν αλλοίωση όταν και αν εμφανιστεί επίσημα και το κόμμα Σαμαρά το οποίο θα επηρεάσει. Επίσης ενδιαφέρουσα ήταν και η αναφορά του Νίκου Χατζηνικολάου ότι στο Μαξίμου υπάρχει σκέψη να πάνε τις κάλπες τον Ιούνιο του 27 με το δίλημμα ψηφίστε ποιον θέλετε να αναλάβει την επερχόμενη προεδρία της ευρωπαϊκής ένωσης