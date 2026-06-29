Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για καθαρές πολιτικές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις.

Η πρώην υπουργός χαρακτήρισε αδιανόητη τη συμμετοχή σε ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, θεωρώντας ότι το εγχείρημα του Σωκράτη Φάμελλου έχει εξαντλήσει τη δυναμική του.

Η ίδια εξέφρασε τη στήριξή της στη νέα πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και στη συγκρότηση της ΕΛΑΣ, κρίνοντας ότι αποτελούν διέξοδο για τον προοδευτικό και αριστερό χώρο.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία μετά την παραίτηση της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου. Η πρώην υπουργός, μέσα από μια καυστική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, υπογράμμισε την ανάγκη για “καθαρές λύσεις” και πολιτικές υπερβάσεις, ανοίγοντας παράλληλα τα χαρτιά της για τη στήριξη του νέου πολιτικού φορέα (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα.

Αποχώρησε η Ξενογιαννακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ

Η κ. Ξενογιαννακοπούλου τόνισε χαρακτηριστικά πως η συμμετοχή σε ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό είναι για την ίδια αδιανόητη, σημειώνοντας πως το εγχείρημα υπό τον Σωκράτη Φάμελλο έχει πλέον εξαντλήσει την πολιτική του δυναμική.

Advertisement

Advertisement

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: EUROKINISSI

Αναλυτικά η ανάρτησή της στο Facebook:

«Τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις. Η Δήλωση μου αποχώρησης από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

“Στην ομιλία μου στην πρόσφατη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, στις 6 Ιουνίου, αναφέρθηκα στην ανάγκη για καθαρές θέσεις σε μία περίοδο που η κοινωνική πλειοψηφία υποφέρει από τις κυβερνητικές πολιτικές και ο προοδευτικός χώρος, η Κεντροαριστερά και η Αριστερά ταλανίζονται από τον κατακερματισμό.

Ανέφερα επίσης ότι μετά την εκλογή του Σωκράτη Φάμελλου, με τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε, καθώς και συλλογικά με τις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ, υπήρξε μία σοβαρή προσπάθεια σύγκλισης των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων που, όμως, δεν βρήκε την ανάλογη ανταπόκριση πριν από ένα χρόνο, και εκ των πραγμάτων κρίθηκε και ξεπεράστηκε από τις πολιτικές εξελίξεις και τις επιτακτικές κοινωνικές ανάγκες.

Στην ομιλία μου στην Κεντρική Επιτροπή δήλωσα ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η συγκρότηση της ΕΛΑΣ δημιουργούν διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο, ανοίγουν την προοπτική μίας προοδευτικής διακυβέρνησης και τόνισα ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και στην ΕΛΑΣ.

Από το 2018 μέχρι σήμερα, στην κυβέρνηση, στη Βουλή και στο κόμμα, πάντα προσπάθησα να λειτουργώ θεσμικά, συλλογικά και συνθετικά.

Σε κρίσιμες στιγμές δεν χωρούν προσχηματικές συμβιβαστικές θέσεις. Τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις.

Με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας σε όσα υποστηρίζω, δηλώνω ότι αποχωρώ από τον ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ. Η πολιτική και κοινωνική ανάγκη απαιτεί συστράτευση για έναν ισχυρό προοδευτικό – αριστερό πόλο που θα εκφράσει ξανά ένα πλειοψηφικό ρεύμα Πολιτικής και Κοινωνικής Αλλαγής!».