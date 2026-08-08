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Στις 2 Σεπτεμβρίου και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας: «Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου παρουσιάζουμε στη Θεσσαλονίκη το Οικονομικό Πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. Το σχέδιο μας για την Δίκαιη Ανάπτυξη, τη παραγωγική ανασυγκρότηση, την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Πώς θα πολεμήσουμε την ακρίβεια. Πώς θα αυξήσουμε τον πλούτο και πώς θα τον διανείμουμε με δικαιοσύνη. Με λιγότερους φόρους για τους πολλούς και δικαιότερους για τους ισχυρούς. Με έγνοια για τους αδύναμους αλλά και για τις επόμενες γενεές. Ένα Εθνικό Σχέδιο οικονομικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης με ορίζοντα τετραετίας».

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Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου παρουσιάζουμε στη Θεσσαλονίκη το Οικονομικό Πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ.

Το σχέδιο μας για την Δίκαιη Ανάπτυξη, τη παραγωγική ανασυγκρότηση, την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους.



Πώς θα πολεμήσουμε την ακρίβεια.

Πώς θα αυξήσουμε τον πλούτο και πώς θα τον… pic.twitter.com/7wd5IrwREY — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) August 8, 2026