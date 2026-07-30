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Το ΠΑΣΟΚ απάντησε με σφοδρή επίθεση, υποστηρίζοντας ότι έχει ρυθμίσει τις οφειλές του και αποπληρώνει τα χρέη του μέσω της κρατικής επιχορήγησης.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ ζήτησε από τον Αλέξη Τσίπρα να αποκαλύψει τις πηγές χρηματοδότησης του κόμματός του, αφήνοντας υπόνοιες για αδιαφανείς διαδικασίες και ολιγάρχες.

Τέλος, το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό για τη διαχείριση των κομματικών μέσων ενημέρωσης και για πολιτικές που ευνοούσαν τις τράπεζες κατά τη θητεία του.

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Ιδιαίτερα σφοδρή είναι η επίθεση που εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ κατά του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛ.Α.Σ. με αφορμή ανάρτηση του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού για τα χρέη της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Η Χαριλάου Τρικούπη βάζει εξαπολύει μύδρους κατά του Αλέξη Τσίπρα, αφήνοντας «καρφιά» για την χρηματοδότηση της ΕΛ.Α.Σ.

Το «φυτίλι» της άγριας πολιτικής αντιπαράθεσης άναψε καθώς σύμφωνα με την ΕΛ.Α.Σ. «νέο άλμα σημείωσαν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το 2025, φτάνοντας συνολικά τα 1,16 δισ., με το συντριπτικό μέρος των οφειλών να είναι προς τις τράπεζες, την ώρα που υπόσχονται χρηστή διαχείριση των οικονομικών του κράτους, ενώ τολμούν να ασκούν κριτική και να αφήνουν υπόνοιες για τη χρηματοδότηση της ΕΛ.Α.Σ.

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Οι οφειλές της ΝΔ κατέγραψαν σε ετήσια βάση αύξηση 60,2 εκ. και πλέον ανέρχονται συνολικά σε 602,14 εκ. και του ΠΑΣΟΚ αυξήθηκαν σε 565,14 εκ., αυξημένες κατά 60,7 εκ. έναντι του προηγούμενου έτους.Με τα χρέη της ΝΔ προς τις τράπεζες να αγγίζουν τα 593 εκ. και του ΠΑΣΟΚ τα 559,8 εκ., τα κόμματα αυτά δεν χρωστάνε απλώς, ανήκουν στις τράπεζες».

Βαριά «πυρά» ΠΑΣΟΚ σε Τσίπρα

Το ΠΑΣΟΚ «σήκωσε το γάντι» και πέρασε στην αντεπίθεση τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «είναι προφανές πλέον ότι το χρηματοδοτούμενο με αδιευκρίνιστους πόρους, ιδιωτικής χρήσης κόμμα του κ. Τσίπρα, έχει επιλέξει τον διμέτωπο αγώνα προσπαθώντας συνειδητά να διατηρήσει τον κ. Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία και τη Νέα Δημοκρατία στην διακυβέρνηση».

Η Χαριλάου Τρικούπη τονίζει πως «το ΠΑΣΟΚ επί Φώφης Γεννηματά και Νίκου Ανδρουλάκη ρύθμισε τα χρέη του και τηρεί απαρέγκλιτα το πλαίσιο συμφωνίας καταβάλλοντας, κάθε χρόνο, μεγάλο μέρος της κρατικής του επιχορήγησης.

Από το 2010 και μετά, δεν έχει πάρει ούτε 1 ευρώ δάνειο από πουθενά. Με την κρατική επιχορήγηση που του απομένει, αποπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις. Δεν χρωστάει σε κανέναν ούτε 1 ευρώ».

Και στρέφοντας τα «βέλη» της προς τον Αλέξη Τσίπρα, μεταξύ άλλων, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ: «Ώρα για τις δικές σας… καθαρές κουβέντες, που επί προεδρίας σας στον ΣΥΡΙΖΑ χρεοκοπήσατε τα κομματικά ΜΜΕ και ακόμα χρωστάτε στους εργαζόμενους της Αυγής και του ραδιοφωνικού σταθμού Στο Κόκκινο, τους οποίους πετάξατε σαν βαρίδια μαζί με τους πρώην συντρόφους σας.

Για τα διπλά βιβλία που σας κατηγορούσε ο διάδοχος σας στον ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, δεν θα απαντήσετε; Το κόμμα ΕΛΑΣ κάνει την πιο ακριβή καμπάνια κόμματος αντιπολίτευσης με δαπάνες εκατομμυρίων χωρίς κανείς να γνωρίζει πού βρέθηκαν τα λεφτά. Κανάλια και εφημερίδες επιστρατεύονται να σας υμνούν. Επιβάλατε μέχρι και απολύσεις δημοσιογράφων, που δεν ήταν της αρεσκείας σας. Γιατί δεν απαντάτε ποιος σας χρηματοδοτεί; Τα στελέχη σας δηλώνουν πως τα πληρώνετε όλα από την τσέπη σας. Είστε τόσο πλούσιος, κύριε Τσίπρα, που καλύπτετε τα έξοδα ενός κόμματος με εργαζόμενους, γραφεία, περιοδείες, ψηφιακές καμπάνιες, εκδηλώσεις με τηλεοπτική κάλυψη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ; Εμείς επιλέξαμε να ρυθμίσουμε τις οφειλές που γεννήθηκαν σε άλλες εποχές και με άλλους όρους, παρά να χρωστάμε στους ολιγάρχες».

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ αναφέρει:

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«Είναι προφανές πλέον ότι το χρηματοδοτούμενο με αδιευκρίνιστους πόρους, ιδιωτικής χρήσης κόμμα του κ. Τσίπρα, έχει επιλέξει τον διμέτωπο αγώνα προσπαθώντας συνειδητά να διατηρήσει τον κ. Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία και τη Νέα Δημοκρατία στην διακυβέρνηση.

Την ημέρα που η Ελλάδα θρηνεί τρεις νεκρούς πυροσβέστες, το κόμμα με τους ολιγάρχες χορηγούς και τις καμπάνιες εκατομμυρίων, επέλεξε η μοναδική δημόσια ανακοίνωση του να είναι μια ευθεία επίθεση στο ΠΑΣΟΚ.

Καθαρές κουβέντες: Κύριε Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ επί Φώφης Γεννηματά και Νίκου Ανδρουλάκη ρύθμισε τα χρέη του και τηρεί απαρέγκλιτα το πλαίσιο συμφωνίας καταβάλλοντας, κάθε χρόνο, μεγάλο μέρος της κρατικής του επιχορήγησης.

Από το 2010 και μετά, δεν έχει πάρει ούτε 1 ευρώ δάνειο από πουθενά. Με την κρατική επιχορήγηση που του απομένει, αποπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις. Δεν χρωστάει σε κανέναν ούτε 1 ευρώ.

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Ώρα για τις δικές σας …καθαρές κουβέντες, που επί προεδρίας σας στον ΣΥΡΙΖΑ χρεοκοπήσατε τα κομματικά ΜΜΕ και ακόμα χρωστάτε στους εργαζόμενους της Αυγής και του ραδιοφωνικού σταθμού Στο Κόκκινο, τους οποίους πετάξατε σαν βαρίδια μαζί με τους πρώην συντρόφους σας.

Για τα διπλά βιβλία που σας κατηγορούσε ο διάδοχος σας στον ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, δεν θα απαντήσετε;

Το κόμμα ΕΛΑΣ κάνει την πιο ακριβή καμπάνια κόμματος αντιπολίτευσης με δαπάνες εκατομμυρίων χωρίς κανείς να γνωρίζει πού βρέθηκαν τα λεφτά. Κανάλια και εφημερίδες επιστρατεύονται να σας υμνούν.

Επιβάλατε μέχρι και απολύσεις δημοσιογράφων, που δεν ήταν της αρεσκείας σας.

Γιατί δεν απαντάτε ποιος σας χρηματοδοτεί; Τα στελέχη σας δηλώνουν πως τα πληρώνετε όλα από την τσέπη σας.

Είστε τόσο πλούσιος, κύριε Τσίπρα, που καλύπτετε τα έξοδα ενός κόμματος με εργαζόμενους, γραφεία, περιοδείες, ψηφιακές καμπάνιες, εκδηλώσεις με τηλεοπτική κάλυψη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ;

Εμείς επιλέξαμε να ρυθμίσουμε τις οφειλές που γεννήθηκαν σε άλλες εποχές και με άλλους όρους, παρά να χρωστάμε στους ολιγάρχες. Και κάτι τελευταίο:

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Πάει πολύ να αναφέρεται στο ΠΑΣΟΚ ως «κόμμα που ανήκει στις τράπεζες», ο άνθρωπος που ως Πρωθυπουργός μείωσε τη φορολογία στα μερίσματα και επέκτεινε τον χρονικό ορίζοντα απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου ευνοώντας τις τράπεζες. Πολλώ δε μάλλον να μιλάτε εσείς που φέρατε στη χώρα τα funds, θεσμοθετήσατε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, καταργήσατε τον νόμο 3869/2010 για την προστασία της πρώτης κατοικίας, τροποποιήσατε τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας υπέρ των τραπεζών και δημιουργήσατε το έδαφος για την πολιτική Μητσοτάκη.

Η χώρα έχει ανάγκη έναν έντιμο και συνεπή Πρωθυπουργό, όχι μπροστινό συμφερόντων ούτε σταθερό πολιτικό χορηγό της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη. Καληνύχτα σας, κύριε Τσίπρα και καλή συνέχεια στον σκοτεινό κατήφορο που επιλέξατε».

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