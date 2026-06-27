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Ο ίδιος υποστήριξε ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί εθνική αναπτυξιακή στρατηγική και πηγή εξεύρεσης πόρων για την ενίσχυση της ελληνικής κοινωνίας.

Ο πρώην πρωθυπουργός κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ για διαχείριση δημόσιου χρήματος και ανέφερε ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τους πολίτες.

Τέλος, ο Αλέξης Τσίπρας απέρριψε τις επικρίσεις για νέους φόρους και υπογράμμισε την ανάγκη για μια νέα φορολογική δικαιοσύνη με συνεισφορά των ισχυρότερων οικονομικά τάξεων.

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«Με τη διαφθορά ή με την εντιμότητα; Με τη στασιμότητα ή με αλλαγή πολιτικής; Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Αυτό είναι το μεγάλο δίλημμα. Και σε αυτό το δίλημμα θα δώσει την απάντησή του ο ελληνικός λαός» είναι το εκλογικό δίλημμα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από την πανηγυρική πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που πραγματοποιείται σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του ανέδειξε το ζήτημα της διαφθοράς ως κεντρικό για την ελληνική κοινωνία, υπογραμμίζοντας πως «δεν είναι μια φυσική κατάσταση» αλλά μια «πολιτική επιλογή που μπορεί να ηττηθεί». Απαντώντας, μάλιστα, στο ερώτημα της κυβέρνησης «που θα βρείτε τα λεφτά;», σημείωσε πως «στη δικαιοσύνη και την εντιμότητα θα τα βρούμε τα λεφτά. Στο 1% που δεν μπορεί να ζει σε βάρος του 99% και στην καταπολέμηση της διαφθοράς».

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Όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας «η διαφθορά είναι ένας αόρατος φόρος που πληρώνει κάθε ελληνική οικογένεια. Τον πληρώνει όταν ανοίγει τους λογαριασμούς του ρεύματος. Τον πληρώνει όταν περιμένει μήνες για μια δημόσια υπηρεσία», τονίζοντας πώς για αυτό η μάχη κατά της διαφθοράς δεν είναι μόνο ηθική υποχρέωση αλλά και «εθνική αναπτυξιακή στρατηγική».

Συνεχίζοντας στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε οτι «η μεγαλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει σήμερα η Ελλάδα είναι η επένδυση στην εντιμότητα», επισημαίνοντας ότι «μόνο μια χώρα που εμπνέει εμπιστοσύνη μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις, να δημιουργήσει ανάπτυξη και να κρατήσει τα παιδιά της».

Ο πρώην πρωθυπουργός, παράλληλα, επιτέθηκε σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, τα οποία χαρακτήρισε «κρατικοδίαιτα κόμματα που ζουν με το δημόσιο χρήμα». Απαντώντας σε στις αιτιάσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ σχετικά με το κόστος της εκδήλωσης της ΕΛ.Α.Σ στο Θησείο σημείωσε πως «είναι αστείο αυτοί που έχουν χρέη πάνω από ένα 1 δισ. ευρώ στις τράπεζες δανεικά και αγύριστα, τα κρατικοδίαιτα κόμματα που ζουν με δημόσια χρήματα, εκείνοι που μετέγραψαν το κράτος σε μηχανισμό εξυπηρέτησης ημετέρων με δημόσιο χρήμα, να ρωτάνε εμάς που βρήκατε τα λεφτά», κάνοντας λόγο για «πραγματικά πολύ μεγάλο θράσος».

Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι η ΕΛ.Α.Σ θα βασιστεί αποκλειστικά στην κοινωνική στήριξη, λέγοντας πως «εμείς θα υπάρχουμε και θα δρούμε χάρη στη στήριξη των μελών, των χιλιάδων εθελοντών, των πολιτών που πιστεύουν και ελπίζουν σε εμάς». Όπως πρόσθεσε, «Μόνο σε αυτούς στηριζόμαστε, μόνο αυτοί μας στηρίζουν», επισημαίνοντας ότι η επιλογή αυτή αποτελεί συνειδητή απόφαση: «Πήραμε μια δύσκολη απόφαση, αλλά είμαστε περήφανοι για αυτό. Να μην πάμε από τον εύκολο δρόμο. Χωρίς κρατική επιχορήγηση. Χωρίς περουσιακά στοιχεία, χωρίς τη στήριξη ισχυρών συμφερόντων». Και προανήγγειλε την έναρξη «μεγάλης καμπάνια οικονομικής εξόρμησης», διευκρινίζοντας ότι «δεν θέλουμε πολλά από λίγους, θέλουμε λίγα από πολλούς».

Ο Αλέξης Τσίπρας απέρριψε τις επικρίσεις περί νέων επιβαρύνσεων, σημειώνοντας πως «η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα φορολογική δικαιοσύνη. Όχι περισσότερους φόρους. Πιο δίκαιους φόρους». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «όσοι απέκτησαν περισσότερα από την ανάπτυξη της χώρας οφείλουν να συμβάλουν περισσότερο στην ανάπτυξη της κοινωνίας», διευκρινίζοντας πως «δεν είναι τιμωρία, είναι στοιχειώδης δικαιοσύνη».