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Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τη συνέντευξη που παραχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός στον Alpha. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), αμφισβητώντας την αξιοπιστία και το πολιτικό του αφήγημα, ενώ έθεσε σειρά ερωτημάτων για τις οικονομικές προτάσεις που παρουσίασε ο πρώην πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι επιχειρεί να επανέλθει στο πολιτικό προσκήνιο αποσιωπώντας τις ευθύνες της περιόδου διακυβέρνησής του, ανεβάζοντας περαιτέρω το θερμόμετρο της πολιτικής σύγκρουσης.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο Αλέξης Τσίπρας «αισθάνθηκε για ακόμη μία φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας», με τον ίδιο να υπενθυμίζει ότι πρόκειται για τον πρώην πρωθυπουργό «των δύο αμετάκλητα καταδικασθέντων υπουργών», αλλά και μιας περιόδου που, όπως υποστήριξε, σημαδεύτηκε από θεσμικές παρεμβάσεις και «μαζικές αποφυλακίσεις βαρυποινιτών».

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Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο Παύλος Μαρινάκης και για την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα σε διαθέσιμα 6 δισ. ευρώ προς διανομή. «Σήμερα μάθαμε ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα», σημείωσε σκωπτικά, αντιπαραβάλλοντας την κυβερνητική πολιτική με τη φορολογική μεταρρύθμιση ύψους 1,76 δισ. ευρώ, τις μειώσεις φόρων, τον μηδενισμό του φόρου εισοδήματος για τους νέους και τις ελαφρύνσεις για τις πολύτεκνες οικογένειες.

Η κυβέρνηση θέτει πλέον ευθέως τρία ερωτήματα προς τον πρώην πρωθυπουργό: αν προτείνει την απόσυρση των μέτρων που ήδη εφαρμόζονται, αν αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν επιδιώκει, όπως αναφέρει ο Παύλος Μαρινάκης, «να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος».

«Όσο κι αν πιστεύει ότι η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς ή ότι μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος, οφείλει, έστω και μία φορά, να δώσει σαφείς απαντήσεις», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ανεβάζοντας τους τόνους της αντιπαράθεσης με τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο κόμμα του.