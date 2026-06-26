Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρόεδρος του κόμματος κάλεσε τους τομεάρχες να εργαστούν με συλλογικότητα και αφοσίωση για την επίτευξη πολιτικής αλλαγής.

Επιδιώκει τη θέσπιση μιας νέας πολιτικής ηθικής που θα αμφισβητεί τα κατεστημένα στερεότυπα και θα ενισχύει τη συμμετοχή των πολιτών.

Ζήτησε από τα στελέχη να παράγουν τεκμηριωμένη πολιτική με καθαρό λόγο, εστιάζοντας στα καθημερινά προβλήματα της κοινωνίας και της οικονομίας.

Εκτίμησε ότι ο πολιτικός κύκλος της κυβέρνησης έχει κλείσει, ενώ προειδοποίησε τους συνεργάτες του για αναγκαίες ρήξεις με κατεστημένα συμφέροντα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Για «μεγάλη ευθύνη» απέναντι στην «κοινωνία» και στην «ιστορία» έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας, καλωσορίζοντας τους τομεάρχες του κόμματος στην πρώτη τους συνεδρίαση.

«Θέλουμε και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, να μπορέσει η Συμπαράταξη να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή και την αλλαγή πολιτικής. Με συλλογικότητα, συντροφικότητα, αφοσίωση, χωρίς να ξεχωρίζει ούτε μια στιγμή από τον κόσμο που θέλει να εκφράζει», ήταν το μήνυμα που έστειλε κατά την εναρκτήρια ομιλία του, δίνοντας έμφαση «στις πολιτικές θέσεις, την πολιτική επάρκεια, την ιστορικότητα, την αγωνιστικότητα, τον απαραίτητο συνδυασμό φρεσκάδας και εμπειρίας».

Advertisement

Advertisement

«Θέλουμε όμως να δώσουμε ως πολιτικός χώρος, αλλά και ως πρόσωπα, ένα άλλο παράδειγμα πολιτικής συμμετοχής και δράσης. Μια νέα ηθική της πολιτικής, θα την ονόμαζα. Που δεν υποκλίνεται στη γοητεία της εξουσίας», υπογράμμισε, διαμηνύοντας ότι αυτό που επιδιώκει το νέο κόμμα είναι «ένα νέο είδος κομματικής συμμετοχής σήμερα και άσκησης της εξουσίας αύριο, που θα αμφισβητήσει στην πράξη και με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το στερεότυπο ότι όλοι είναι ίδιοι», να χτίσει μια «άλλη σχέση του πολίτη με την πολιτική».

Επιπρόσθετα, ζήτησε από τους τομεάρχες να έχουν «λόγο καθαρό, ειλικρινή και συγκεκριμένο», να μιλούν «απλά, όχι απλουστευτικά, τεκμηριωμένα, όχι τεχνοκρατικά» και διευκρίνισε ότι πρόκειται για «τομείς παραγωγής πολιτικής και όχι εκπροσώπησης στα μέσα ενημέρωσης».

«Ο λαός περιμένει απαντήσεις για τα σχολεία και τις σπουδές των παιδιών του με το μεγάλο κόστος εκπαίδευσης, για τα νοσοκομεία και τη δημόσια υγεία, για τις συνθήκες εργασίας και τις αμοιβές του, για το μέλλον της επιχείρησής του, για την ασφάλειά του», σημείωσε, εκφράζοντας την πεποίθηση πως «ο πολιτικός κύκλος του κ. Μητσοτάκη είναι εμφανές ότι έχει κλείσει» και ότι πλέον «δυσφορούν ακόμη και οι ψηφοφόροι της ΝΔ».

Τέλος, προετοίμασε τους συνεργάτες του -επικαλούμενος την φράση του προέδρου της ΕΔΑ, Ηλία Ηλιού, ότι ο δρόμος της Αριστεράς, είναι στρωμένος με «πεπονόφλουδες»- ότι θα χρειαστούν «ρήξεις με συμφέροντα και κατεστημένες νοοτροπίες», οι οποίες θα «σκοντάφτουν στην επιθυμία των λίγων να διατηρήσουν τα προνόμιά τους».

Πηγή φωτογραφιών: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI