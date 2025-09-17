Εκτέλεση διακλαδικής άσκησης ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων διετάχθη αιφνιδιαστικά τις πρώτες πρωινές ώρες, κατόπιν εντολής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Δ. Χούπη και με φόντο τις τουρκικές αναγγελίες περί ερευνών από το τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Πίρι Ρέις».

Το τουρκικό ερευνητικό, σύμφωνα με τη σχετική τουρκική Navtex, θα έκανε έρευνες από τις 15 ως τις 25 Σεπτεμβρίου, ωστόσο παραμένει αγκυροβολημένο στη Σμύρνη. Από τουρκικής πλευράς, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει παρατηρηθεί κάποια μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων (πχ με πολεμικά για σκοπούς συνοδείας του «Πίρι Ρέις»), πέρα από κάποιες κορβέτες έξω από το Ακσάζ.

Advertisement

Advertisement

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, «σκοπός της άσκησης είναι η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας μέσω της εξέτασης των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ».

«Η άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων είναι στον κύκλο των αιφνιδιαστικών ασκήσεων που γίνονται κάθε χρόνο. Το Πίρι Ρέις δεν απασχόλησε το ΚΥΣΕΑ. Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε σήμερα στο ΚΥΣΕΑ», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μετά τη συνεδρίαση του συμβουλίου.

Η άσκηση, η οποία περιλαμβάνει σενάρια όπως η ανακατάληψη βραχονησίδων/ μικρών νήσων, εφαρμογή ειδικών σχεδίων, προενίσχυση κ.α., διεξάγεται εντός της περιοχής ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και καλύπτει τμήματα του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, συμπεριλαμβάνοντας περιοχές στον Έβρο και στο Αιγαίο- φτάνοντας μέχρι το σύμπλεγμα Μεγίστης (Καστελλόριζο). Για την υλοποίηση της δραστηριότητας ενεργοποιήθηκε η διακλαδική δύναμη ετοιμότητας με συμμετέχον προσωπικό και μέσα των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ.

Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, όλος ο στόλος του Πολεμικού Ναυτικού (περιλαμβανομένων φρεγατών, υποβρυχίων, πυραυλακάτων- μονάδων κρούσης γενικότερα) βρίσκεται έξω- κάτι που ίσχυε από πριν λόγω σειράς ασκήσεων που είχαν προγραμματιστεί από πριν. Στο πλαίσιό της έχουν κινητοποιηθεί επίσης επιθετικά ελικόπτερα Apache, μεταγωγικά ελικόπτερα Chinook και μεταγωγικά αεροσκάφη C-130 και C-27- καθώς η άσκηση περιλαμβάνει μετακίνηση αερομεταφερόμενου πεζικού- και Ειδικές Δυνάμεις. Επίσης, επιχειρούν μαχητικά F-15, Mirage 2000-5 και Rafale, καθώς και ΑΣΕΠΕ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη Heron.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025 και κατόπιν εντολής του Αρχηγού #ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, διετάχθη αιφνιδιαστικά η εκτέλεση διακλαδικής άσκησης ετοιμότητας



Ανακοίνωση Τύπου ➡️ https://t.co/dy2Fi2hamE#HNDGS #ΕΔ @Hellenic_MOD @HAspokesman… pic.twitter.com/llLwlK1Gp5 — ΓΕΕΘΑ-HNDGS (@hndgspio) September 17, 2025

Σύμφωνα με τις αναγγελίες της Τουρκίας, οι έρευνες του «Πίρι Ρέις» αφορούν σε θαλάσσια ζώνη που εκτείνεται στο Αιγαίο δυτικά της Λέσβου, νότια της Χίου και μέχρι τη νησίδα Καλόγερος, η οποία βρίσκεται μεταξύ Χίου και Άνδρου. Η Ελλάδα απάντησε στην τουρκική NAVTEX με δική της NAVTEX (154/25 του Σταθμού Λήμνου).