Στην έκδοση ΝAVTEX προχώρησε χθες Κυριακή η Υδρογραφική Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τουρκίας, οι έρευνες πρόκειται να διαρκέσουν δέκα ημέρες και αφορούν σε θαλάσσια ζώνη που εκτείνεται στο Αιγαίο δυτικά της Λέσβου, νότια της Χίου και μέχρι τη νησίδα Καλόγερος, η οποία βρίσκεται μεταξύ Χίου και Άνδρου.

Το «Πίρι Ρέις» μπορεί να κάνει έρευνες στην περιοχή, ωστόσο τίθεται ζήτημα αρμοδιότητας έκδοσης NAVTEX, καθώς η πορεία του διαγράφεται εντός ελληνικών χωρικών υδάτων και βεβαίως, πάνω από ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Η αντίδραση της Αθήνας

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Ελλάδα απάντησε με δική της NAVTEX (154/25 του Σταθμού Λήμνου), στους ισχυρισμούς που προωθούνται με την κίνηση της Τουρκίας. Ωστόσο, αυτό που μένει να φανεί είναι πώς θα κινηθεί το πλοίο τα αμέσως επόμενα 24ωρα υπό τη στενή παρακολούθηση της Αθήνας.