Η ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας ότι η εκδοθείσα NAVTEX θα ισχύει επ αόριστον αποτελεί την επίσημη πρόθεση της Τουρκίας για διχοτόμηση του Αιγαίου.

Η πρόκληση αυτή της Τουρκίας θεωρείται μεγαλύτερη από αυτή του 1996 (30 χρόνια μετά) διότι προσθέτει μονομερώς αξιώσεις εν συνόλω μετά τον 25ο μεσημβρινό και αποδεικνύει την απροκάλυπτη πρόθεσή της για μόνιμη συγκυριαρχία στο Αιγαίο και συνεκμετάλλευση ‘’στα πάντα’’, όπως επίσημα έχει δηλώσει.

SAR – Έρευνα -Διάσωση (1988 και 2001)

Από το 1988 μέχρι το 2001 η Τουρκία όρισε μονομερώς μια περιοχή ευθύνης έρευνας – διάσωσης μέχρι τον 25ο Μεσημβρινό επικαλύπτοντας ακόμα και τα χωρικά ύδατα των Ελληνικών νησιών.

«Γκριζάρισμα» ελληνικών νησιών (1996)

Η τουρκική πλευρά ξεκίνησε επίσημα τη θεωρία των “γκρίζων ζωνών” από τα Ίμια και μετά αμφισβητώντας την Ελληνική Κυριαρχία επί όλων των νησιών, βραχονησίδων και βράχων του Αιγαίου με το ψευδές επιχείρημα ότι δεν αναφέρονται ονομαστικά στις διεθνείς συνθήκες

Εξερεύνηση υδρογονανθράκων μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου (2012)

Τον Απρίλιο του 2012, δημοσιεύθηκαν τουρκικές άδειες για εξερεύνηση και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε 3 περιοχές Νότια του Συμπλέγματος του Καστελόριζου και Νοτιοανατολικά της νήσου Ρόδου, οι οποίες καλύπτουν ολόκληρη την περιοχή της Ελληνικής υφαλοκρηπίδας

Το δόγμα της «γαλάζιας πατρίδας»(2018)

Η Τουρκία με χάρτη που είχε εκδώσει, όχι μόνο δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα στην υφαλοκρηπίδα των Ελληνικών νησιών στη Μεσόγειο, αλλά αμφισβητεί και το δικαίωμα στα χωρικά ύδατα πέραν των 6 ναυτικών μιλίων από τα νησιά Κρήτη, Κάσο και Κάρπαθο.

Τουρκολυβικό μνημόνιο (2019)

Τον Νοέμβριο του 2019 υπογράφηκε το παράνομο Τουρκο-Λιβυκό Μνημόνιο, το οποίο υπερβαίνει κάθε νομική και γεωγραφική πραγματικότητα καθόσον δεν υπάρχουν αντικείμενες ακτές Τουρκίας Λιβύης, καθώς η Τουρκία αγνοεί την ύπαρξη των Ελληνικών νησιών Ρόδου, Καρπάθου, Κάσου, Κρήτης καθώς και το Έλληνο – Αιγυπτιακό Μνημόνιο ΑΟΖ από τον 26ο μέχρι τον 28ο Μεσημβρινό

Η εξάμηνη εξερεύνηση του Oruc Reis (2020)

Το καλοκαίρι – φθινόπωρο του 2020 σημαδεύτηκε από την 6μηνη παράνομη εξερεύνηση υδρογονανθράκων στο ΝΑ Αιγαίο του τουρκικού Oruc Reis, όταν τον Οκτώβριο του 2020 ο τότε Υπουργός Επικρατείας και νυν Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η Κόκκινη Γραμμή Εθνικής Κυριαρχίας είναι τα 6 νμ .

Από τότε η Τουρκία παρεμβάλλεται στα 6νμ και εμποδίζει έρευνες, πόντιση καλωδίων, σταματώντας κάθε έρευνα ακόμα και στα καλώδια πόντισης ηλεκτρικού ρεύματος του ΑΔΜΗΕ από τις Κυκλάδες στα Δωδεκάνησα

Υποβολή επίσημου χάρτη της Τουρκίας στον ΟΗΕ (2020)

Τον Μάρτιο του 2020, η Τουρκία υποβάλλει επίσημα στον ΟΗΕ χάρτη που απεικονίζει την γραμμή ορίων του παράνομου Τουρκολιβυκού Μνημονίου που διεκδικεί στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τα εξωτερικά όρια μάλιστα της περιοχής που διεκδικεί με τον χάρτη αυτό η Τουρκία φτάνουν στα εξωτερικά όρια των χωρικών υδάτων της Κρήτης και των νησιών Κάσου, Καρπάθου και Ρόδου.

Το αφήγημα της στρατικοποίησης της νησιών του Αιγαίου (2021)

Για την απόκτηση του πλήρους ελέγχου του μισού Αιγαίου, η Τουρκία προώθησε τον Μάρτιο του 2021, με την υποβολή επιστολών προς τον ΓΓ του ΟΗΕ, μια νέα αξίωσή της για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του ΒΑ Αιγαίου και Δωδεκανήσων

Οι 11.500 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου (2022)

Το 2022 η Τουρκία πραγματοποίησε τις περισσότερες παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου με εμπλοκές, υπερπτήσεις νησιών και αερομαχίες προσπαθώντας να παγιώσει το μισό Αιγαίο και στον αέρα μέχρι τους σεισμούς του 2023, όταν και υπήρξε μείωση των παραβιάσεων

Θαλάσσιος χωροταξικό σχεδιασμός (2025)

Τον Απρίλιο του 2025 η Τουρκία υπέβαλε στον ΟΗΕ και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς τον δικό της Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό με την ύπαρξη 4 Πεδίων Βολής και Ασκήσεων από τον 25ο μεσημβρινό και Ανατολικά, από την Θάσο μέχρι Νοτίως της Σάμου.

Η απουσία της Ελλάδας επί του διπλωματικού πεδίου

Η χώρα μας απουσιάζει επί του διπλωματικού πεδίου με την Τουρκία καθώς δεν χρησιμοποιεί την επιθετική διπλωματία να μην χαλάσει – καταγγείλει το profile της Τουρκίας με την Διακήρυξη των Αθηνών, με το οποίο η Τουρκία απέκτησε πρόσβαση στην ΕΕ με αξίωση μάλιστα να ενταχθεί και στο αμυντικό πρόγραμμα της ΕΕ, το SAFE.

Η απουσία της Ελλάδας επί του επιχειρησιακού πεδίου

Η χώρα μας σε επιχειρησιακό επίπεδο – παρουσία αντέδρασε στην περίπτωση του ‘’λοκαρίσματος’’ των τουρκικών 8 F 16 από τους S 300 τον Νοέμβριο του 2022 καθώς και στην μεγάλη Άσκηση Ετοιμότητας της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικού Πολέμου σε αναγγελία παρόμοιας NAVTEX της Τουρκίας για έρευνες στο Αιγαίο τον Οκτώβριο 2025 με εντολή των Α / ΓΕΕΘΑ

Θα αποτελέσει στρατηγικό λάθος, εάν η χώρα μας διπλωματικά – επιχειρησιακά επιτρέψει στην Τουρκία να δημιουργεί τετελεσμένα γεγονότα αποκόπτοντας τα νησιά μας από την ενδοχώρα σε θέματα ναυσιπλοϊας, αλιείας, στρατιωτικές ασκήσεις, περιβαλλοντικών πάρκων, παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου και Θαλάσσιου Χώρου.