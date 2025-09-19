Δεύτερη NAVTEX από την Τουρκία ακολούθησε μέσα σε ένα 24ωρο για ασκήσεις με πυρά στο Αιγαίο στις 22-23 Σεπτεμβρίου, ημερομηνίες κατά τις οποίες Μητσοτάκης και Ερντογάν έχουν προγραμματίσει να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, οι δύο νέες NAVTEX συνιστούν απάντηση στη μεγάλη διακλαδική άσκηση που πραγματοποίησε η Ελλάδα στις 17 Σεπτεμβρίου.

Advertisement

Advertisement

Η NAVTEX, που εκδόθηκε μέσω του σταθμού της Σμύρνης, ισχυρίζεται ότι 23 νησιά του Αιγαίου είναι πλέον μόνιμα αποστρατιωτικοποιημένα. Η Άγκυρα δηλώνει ότι η Ελλάδα δεν θα μπορεί να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις σε αυτά τα νησιά.

Συνολικά 23 νησιά συμπεριλήφθηκαν στη NAVTEX, συμπεριλαμβανομένων της Θάσου, της Λέσβου, της Χίου, της Ρόδου, του Αη Στράτη, της Σαμοθράκης, της Λήμνου, της Χίου, Ικαρίας, Σάμου, Αστυπάλαιας, Χάλκης, Καρπάθου, Κάσου, Τήλου, Λέρου, Πάτμου, Λειψών, Σύμηε, Κω.

Η Τουρκία επιμένει στο ψευδές αφήγημα ότι αυτά τα νησιά είχαν αποστρατιωτικοποιηθεί από τη Διάσκεψη του Λονδίνου του 1914, τη Συνθήκη της Λωζάνης του 1923 και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947.

Η Τουρκία ισχυρίζεται περαιτέρω ότι η Ελλάδα εκδίδει περιοδικά ναυτικές προειδοποιήσεις ανακοινώνοντας στρατιωτικές ασκήσεις σε αυτές τις περιοχές, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και παραβιάζουν τις διεθνείς συνθήκες. Η NAVTEX προειδοποιεί τους ναυτικούς να είναι προσεκτικοί έναντι τέτοιων δραστηριοτήτων.