Το βράδυ της Τετάρτης ολοκληρώθηκε η άσκηση ετοιμότητας που διετάχθη αιφνιδιαστικά από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δ. Χούπη, με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας να δίνει στη δημοσιότητα εντυπωσιακές φωτογραφίες και βίντεο.

Η τελική φάση της εν λόγω άσκησης ετοιμότητας μεσαίας κλίμακας διεξήχθη σε νήσο της περιοχής ευθύνης της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ) η οποία περιλάμβανε ανακατάληψη βραχονησίδας, με συμμετοχή τμημάτων της διακλαδικής δύναμης επιχειρήσεων που ενεργοποιήθηκε στο πλαίσιο της άσκησης.

Τη δραστηριότητα παρακολούθησε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ, τον Αρχηγό ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, τον Διοικητή ΑΣΔΕΝ Αντιστράτηγο Δημήτριο Βακεντή και τον Διοικητή της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ Αντιστράτηγο Γεώργιο Μανουρά.