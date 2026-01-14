Αύριο Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου, αναμένεται να καταπλεύσει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας ο «Κίμων», η πρώτη ελληνική φρεγάτα FDI (Belharra), σηματοδοτώντας την είσοδο του Πολεμικού Ναυτικού σε μια νέα εποχή.

Εν όψει της άφιξης του σκάφους, εντυπωσιακό βίντεο από το ταξίδι του σκάφους προς την Ελλάδα αναρτήθηκε στα social media από το Πολεμικό Ναυτικό.

Advertisement

Advertisement

Οι τέσσερις FDI HN, κλάσης «Κίμων» («Κίμων», «Νέαρχος», «Φορμίων» και «Θεμιστοκλής», η συμφωνία για την προμήθεια του οποίου έκλεισε πρόσφατα), αναβαθμίζουν σημαντικά τις δυνατότητες του ΠΝ, παρέχοντάς του δυνατότητες αεράμυνας περιοχής, αλλά και μια επιπλέον σειρά από πρωτοφανή τεχνολογικά μέσα και δυνατότητες.

Οι 4 FDI θα αποτελέσουν την «αιχμή του δόρατος» του στόλου επιφανείας του ΠΝ για τις επόμενες δεκαετίες, πλαισιωμένες από τις 4 ΜΕΚΟ των οποίων ο εκσυγχρονισμός έχει δρομολογηθεί, συν, όπως δείχνουν την παρούσα στιγμή τα πράγματα, 2 μεταχειρισμένες ιταλικές φρεγάτες Bergamini (FREMM), με ενδεχόμενη προοπτική απόκτησης άλλων δύο.

Η παράδοση του «Νεάρχου» αναμένεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026 και του «Φορμίωνα» στο τέλος του ίδιου έτους. Η επιλογή των FDI αποτέλεσε μια κομβικής σημασίας επιλογή για το Πολεμικό Ναυτικό: Οι «Belharra» συνιστούν μια σημαντική «γαλλική στροφή» για τον ελληνικό στόλο, και δεδομένου του «ναυαγίου» του αμερικανικού προγράμματος των φρεγατών επόμενης γενιάς «Constellation» (που είχε παρουσιαστεί ως ένα από τα μεγάλα «στοιχήματα» για το μέλλον του ΠΝ, σε συνδυασμό με την προμήθεια των FDI, τον εκσυγχρονισμό των ΜΕΚΟ, την απόκτηση των Bergamini τον εκσυγχρονισμό των τεσσάρων υποβρυχίων Type 214 και την απόκτηση νέων υποβρυχίων, καθώς και το πρόγραμμα της ευρωκορβέτας) η προοπτική μιας (ενδεχόμενης) περαιτέρω «γαλλοποίησης» του Πολεμικού Ναυτικού στο μέλλον μέσω προμήθειας επιπλέον FDI φαίνεται εκ των πραγμάτων να ενισχύεται, ειδικά λαμβάνοντας υπόψιν και τις κυβερνητικές εξαγγελίες περί εγχώριας συμμετοχής 25% στα εξοπλιστικά προγράμματα και την κινητικότητα που παρατηρείται τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά στην αμυντική βιομηχανία.