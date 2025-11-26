Να «βουλιάζει» φαίνεται το πρόγραμμα των φρεγατών νέας γενιάς Constellation, για το οποίο είχε εκφράσει ενδιαφέρον και η Ελλάδα όσον αφορά στο μέλλον του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς ο υπουργός Ναυτικού των ΗΠΑ, Τζον Φέλαν, ανακοίνωσε πως η ναυπήγηση των 4 τελευταίων πλοίων της κλάσης (η οποία δεν έχει αρχίσει) ακυρώνεται.

Όπως υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτικού, αποφασίστηκε «στρατηγική μετατόπιση» μακριά από το πρόγραμμα των φρεγατών Constellation. Οι εργασίες στα δύο πρώτα που ναυπηγούνται συνεχίζονται, ωστόσο παραμένουν υπό εξέταση, με τον Φέλαν να τονίζει ότι η διατήρηση της απασχόλησης του εργατικού δυναμικού και της βιωσιμότητας του ναυπηγείου για μελλοντική ναυπήγηση σκαφών για το ναυτικό των ΗΠΑ αποτελεί προτεραιότητα.

Advertisement

Advertisement

From day one I made it clear: I won’t spend a dollar if it doesn’t strengthen readiness or our ability to win.



To keep that promise, we’re reshaping how we build and field the Fleet—working with industry to deliver warfighting advantage, beginning with a strategic shift away… pic.twitter.com/pbTpIPDfR8 — Secretary of the Navy John C. Phelan (@SECNAV) November 25, 2025

«Το ναυτικό χρειάζεται πλοία και επιδιώκουμε να τα φτιάχνουμε σε κάθε ναυπηγείο που μπορεί να το κάνει. Παράγοντας κλειδί σε αυτή την απόφαση είναι η ανάγκη ο στόλος να αναπτυχθεί ταχύτερα για να αντιμετωπίσει τις απειλές του αύριο. Αυτό το πλαίσιο θέτει το ναυτικό σε μια πορεία για ταχύτερη ναυπήγηση νέων κλάσεων σκαφών και την παροχή στους μαχητές μας των δυνατοτήτων που χρειάζονται σε μεγαλύτερους αριθμούς και συντομότερα» πρόσθεσε ο Αμερικανός υπουργός.

Όπως σημειώνεται σε σχετικό δημοσίευμα του War Zone, το ναυτικό των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει το 2020 πως είχε επιλέξει τη Marinette Marine στο Γουϊσκόνσιν (θυγατρική της ιταλικής Fincantieri) για τη ναυπήγηση των φρεγατών Constellation, που βασίζονταν στο σχέδιο των FREMM. Η ναυπήγηση του πρώτου πλοίου της κλάσης, USS Constellation, άρχισε τον Αύγουστο του 2022, με το ναυτικό των ΗΠΑ να κάνει παραγγελία συνολικά έξι σκαφών. Αρχικά αναμενόταν το USS Constellation να παραδοθεί το 2026, ωστόσο το πρόγραμμα αντιμετώπισε σοβαρές καθυστερήσεις και αυξήσεις κόστους, καθώς και συνεχείς αλλαγές στο σχέδιο, θέτοντας το μέλλον του υπό αμφισβήτηση.

Στο σχετικό δημοσίευμα αναφέρεται πως το αρχικό κόστος μονάδας επιδιωκόταν να είναι γύρω στο 1 δισ. δολάρια ή και παρακάτω, ωστόσο πιο πρόσφατες εκτιμήσεις το ανέβαζαν στα 1,4 δισ. δολάρια. Η ανακοίνωση του Αμερικανού υπουργού φαίνεται να «βουλιάζει» το πρόγραμμα, με το αμερικανικό ναυτικό να στρέφεται σε επιλογές που επιτρέπουν ταχύτερη ναυπήγηση νέων σκαφών, επιδιώκοντας μεγαλύτερους αριθμούς.

Σε δική της ανακοίνωση η Fincantieri αναφέρει πως «στο πλαίσιο μιας γενικής εξέτασης του στόλου που άρχισε από το αμερικανικό ναυτικό, με στόχο τη μετάβαση προς ένα μελλοντικό μοντέλο που εστιάζει στην τεχνολογική αριστεία, τα επανδρωμένα και μη επανδρωμένα σκάφη και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, η Fincantieri και το ναυτικό των ΗΠΑ κατέληξαν σε μια σημαντική συμφωνία που επιτρέπει την αναδιαμόρφωση του μέλλοντος του προγράμματος της κλάσης Constellation…σε στενή συνεργασία με το αμερικανικό ναυτικό, ο όμιλος θα βοηθήσει στην παράδοση νέων κλάσεων σκαφών. Η Fincantieri αναμένεται να δεχτεί νέες παραγγελίες για παραδόσεις κλάσεων σκαφών σε τμήματα που εξυπηρετούν όσο καλύτερα γίνεται τα άμεσα συμφέροντα του έθνους και την αναγέννηση των ναυπηγείων των ΗΠΑ, όπως στα αμφίβια, τα παγοθραυστικά και σε άλλες ειδικές αποστολές. Η Fincantieri είναι έτοιμη να εκτελέσει τα συμβόλαια που είχαν σχεδιαστεί σε συντονισμό με το αμερικανικό ναυτικό…λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, η συμφωνία περιλαμβάνει τη συνέχιση των εργασιών για δύο φρεγάτες κλάσης Constellation που είναι τώρα υπό ναυπήγηση και φροντίζει για τη μη συνέχιση του συμβολαίου για άλλες τέσσερις φρεγάτες κλάσης Constellation…αντικατοπτρίζοντας τις εν εξελίξει στρατηγικές προτεραιότητες του αμερικανικού ναυτικού».

Στην ανακοίνωση η εταιρεία υπογραμμίζει πως μέσα στα τελευταία χρόνια η Fincantieri έχει επενδύσει πάνω από 800 εκατομμύρια δολάρια στα τέσσερα ναυπηγεία της στις ΗΠΑ και απασχολεί περίπου 3.750 εργάτες υψηλής εξειδίκευσης στη χώρα.

Η ένταξη στο πρόγραμμα των αμερικανικών φρεγατών επόμενης γενιάς Constellation είχε παρουσιαστεί ως ένα μεγάλο «στοίχημα» για το μέλλον του Πολεμικού Ναυτικού: Πέρα από τις τις τέσσερις FDI, το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ελληνικών ΜΕΚΟ, την προμήθεια μεταχειρισμένων ιταλικών Bergamini (FREMM) και την ευρωκορβέτα, η επιδίωξη ήταν οι φρεγάτες Constellation να θέσουν το ΠΝ σε μια συγκεκριμένη τροχιά για τις επόμενες δεκαετίες, με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό/πλάνο και παράλληλα αναζωογόνηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας.