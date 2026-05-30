Το πλύσιμο ρούχων είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αστροναύτες στο Διάστημα – ωστόσο αυτό ίσως να αλλάξει, χάρη σε μια νέο μέθοδο για αποστολές μακράς διαρκείας, σε προορισμούς όπως ο Άρης ή η Σελήνη.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του New Scientist, στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό οι αστροναύτες φοράνε τα ίδια ρούχα για ημέρες και μετά τα μαζεύουν και τα…ρίχνουν στην ατμόσφαιρα της Γης για να καούν. Για τέτοιες αποστολές, διάρκειας εβδομάδων και μηνών, δεν υπάρχει πρόβλημα, μα για μεγαλύτερης διάρκειας, όπου δεν υπάρχει τακτικός ανεφοδιασμός από τη Γη, τα πράγματα δεν μπορούν να γίνονται έτσι.

Δύο ερευνητές, οι Γκέιμπ Σου (University of Alabama in Huntsville) και Τσέλσι Κάσιλι (Marshall Space Flight Center) ανέπτυξαν ένα…«όπλο πλυσίματος» που χτυπά με ακτίνα πλάσματος τα ρούχα, σκοτώνοντας τα μικρόβια που προκαλούν δυσάρεστες οσμές.

Ο Σου παρουσίασε τη δουλειά του στο Astrobiology Science Conference στο Ουϊσκόνσιν στις 21 Μαΐου. Η συσκευή λειτουργεί χτυπώντας με ρεύμα ένα μείγμα ηλίου, αέρα και υδρατμών, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ιόντων οξυγόνου. Τα ιόντα αυτά διεισδύουν στα υφάσματα και απορροφώνται από τα μικρόβια, με αποτέλεσμα τον θάνατό τους λόγω οξειδωτικού στρες.

Το πλεονέκτημα που έχει αυτή η μέθοδος συγκριτικά με άλλες, όπως πχ η έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία, είναι πως κάποια μικρόβια είναι ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία, αλλά τίποτα δεν αντέχει στο οξειδωτικό στρες- «αν φας δηλητήριο, σε σκοτώνει» είπε χαρακτηριστικά ο Σου. Δοκιμές έδειξαν πως η ακτίνα πλάσματος μείωσε δραστικά τις αποικίες μικροβίων σε ένα κομμάτι βαμβακερού υφάσματος από 250.000 αποικίες ανά ml σε 60.000/ ml, και μάλιστα χωρίς να προκαλέσει ζημιά στο ύφασμα ή να δημιουργήσει κάποιον κίνδυνο. «Όταν ακούμε για πίδακες πλάσματος, σκεφτόμαστε εικόνες αστραπής ή οξυγονοκόλλησης, που είναι εξαιρετικά θερμές…σε αυτόν τον πίδακα μπορείς να βάλεις το χέρι σου. Θα μπορούσες να το χρησιμοποιήσεις στο σπίτι» λέει ο Σου.

Βεβαίως, η οικιακή χρήση δεν θα ήταν και πολύ πρακτική, καθώς η παρούσα έκδοση της συσκευής μπορεί να καθαρίζει μόνο μια πολύ μικρή επιφάνεια τη φορά, οπότε οι Σου και Κάσιλι αναπτύσσουν τώρα δύο εκδόσεις: Ένα πλυντήριο πλάσματος, όπου το πλάσμα διοχετεύεται στον θάλαμο με τα ρούχα που καθαρίζονται, και μια άλλη συσκευή σαν ηλεκτρική σκούπα για χρήση σε επιφάνειες.