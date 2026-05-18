Φορητό όπλο αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και FPV drones εφοδιασμένα με εκρηκτικά (drones αυτοκτονίας) εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, σε φωτογραφίες από την αξιολόγηση του Τμήματος Χερσαίας Τακτικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων (SOLTG) της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ από την ASOFOCOM (Allied Special Operations Forces Command) του ΝΑΤΟ.

Το συγκεκριμένο είδος όπλου προκαλεί παρεμβολές σε μικρού μεγέθους drones, αποκόπτοντάς τα από τον χειριστή τους. Αξίζει να σημειωθεί πως στη φωτό όπου εμφανίζεται το όπλο διακρίνεται κοντά στον χειριστή του και άλλο ένα μέλος ομάδας εφοδιασμένο με λειόκαννο, το οποίου χρησιμοποιεί φυσίγγια διασποράς για «hard kill» αντιμετώπιση μη επανδρωμένων (υπενθυμίζεται πως τα drones που λειτουργούν με καλώδιο οπτικής ίνας δεν επηρεάζονται από παρεμβολές).

Advertisement

Advertisement

Σε άλλη εικόνα εμφανίζονται FPV drones που φέρουν εκρηκτικά, λειτουργώντας ως drones αυτοκτονίας (γνωστά και ως drones- καμικάζι). Η χρήση τέτοιων μέσων παρέχει σε μια ολιγομελή ομάδα Ειδικών Δυνάμεων επιπρόσθετη ισχύ πυρός αξιοσημείωτης εμβέλειας, ισχύος και ακριβείας – πρακτικά, «μίνι» υποστήριξη από αέρος «on demand», πολλαπλασιάζοντας τις δυνατότητές της.

Η αξιολόγηση/ πιστοποίηση διεξήχθη στην ευρύτερη περιοχή της Αττικοβοιωτίας από τις 11 ως τις 14 Μαΐου. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε με κριτήρια NATO SOFEVAL (Special Operations Force Evaluation), από την ASOFCOM, στο πλαίσιο της οποίας εκτελέστηκαν αποστολές Ειδικών Επιχειρήσεων (ΕΕ) και αντιμετώπιση επιδιδόμενων επεισοδίων ημέρα και νύχτα. Το SOLTG κρίθηκε «επιχειρησιακά ικανό- mission capable).

Σημειώνεται πως η αξιολόγηση έλαβε χώρα ενώ ήταν σε εξέλιξη η άσκηση Trojan Footprint 26- η μεγαλύτερη άσκηση Ειδικών Δυνάμεων της χρονιάς, σε περιοχές ανά την Ευρώπη, με τη συμμετοχή καταδρομέων από την Ελλάδα, τις ΗΠΑ, την Αλβανία, τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και την Ελβετία.

#SOF operators from 🇦🇱 🇬🇷 🇲🇰 🇨🇭 & 🇺🇸 demonstrated their ability to operate effectively in complex, multi-domain environments, as part of #TrojanFootprint26 (TFP26) the largest Special Operations Forces exercise of the year, that took place across 🌏Europe#ΓΕΕΘΑ #HNDGS #ΕΔ… pic.twitter.com/bpbHKIDb3X — ΓΕΕΘΑ-HNDGS (@hndgspio) May 18, 2026