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Αποστολή: Κώστας Μαυραγάνης

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Τη δεύτερή του φρεγάτα FDI (Belharra), «Νέαρχος», αποκτά επισήμως σήμερα το Πολεμικό Ναυτικό, με την τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας, η οποία σηματοδοτεί την επίσημη ένταξη του νέου σκάφους στο ΠΝ.

Η HuffPost Greece βρίσκεται στο Λοριάν της Γαλλίας για την τελετή, που θα γίνει στα ναυπηγεία της Naval Group. Στη Γαλλία έχει μεταβεί και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος θα έχει συνάντηση με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν, κατά την οποία θα συζητηθούν θέματα διμερούς αμυντικής συνεργασίας, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ασφάλειας, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών.

Μετά τον «Κίμωνα», ο «Νέαρχος» και ο «Φορμίων»

Οι τέσσερις FDI HN, κλάσης «Κίμων» («Κίμων», «Νέαρχος», «Φορμίων» και «Θεμιστοκλής»), αναβαθμίζουν σημαντικά τις δυνατότητες του ΠΝ, παρέχοντάς του δυνατότητες αεράμυνας περιοχής, αλλά και μια επιπλέον σειρά από πρωτοφανή τεχνολογικά μέσα και δυνατότητες.

Οι 4 FDI θα αποτελέσουν την «αιχμή του δόρατος» του στόλου επιφανείας του ΠΝ για τις επόμενες δεκαετίες, πλαισιωμένες από 4 εκσυγχρονισμένες ΜΕΚΟ, συν, όπως έχει δρομολογηθεί, 2 μεταχειρισμένες ιταλικές φρεγάτες Bergamini (FREMM), με ενδεχόμενη προοπτική απόκτησης άλλων δύο.

Η φρεγάτα «Κίμων», η πρώτη της κλάσης της, παρελήφθη από το Πολεμικό Ναυτικό πέρυσι τον Δεκέμβριο και έφτασε στην Ελλάδα στα μέσα Ιανουαρίου φέτος. Τον «Νέαρχο» θα ακολουθήσει τον Δεκέμβριο ο «Φορμίων».

Οι «ψηφιακές» ελληνικές FDI έχουν στην «καρδιά» τους το ραντάρ SeaFire, το σύστημα διαχείρισης μάχης SETIS και ένα μεγάλο εύρος αισθητήρων στο πλαίσιο της δικτυοκεντρικής φιλοσοφίας των σύγχρονων πολεμικών επιχειρήσεων. Είναι ιδιαίτερα βαριά οπλισμένες, φέροντας 32 πυραύλους ASTER 30 για αεράμυνα, οκτώ αντιπλοϊκούς πυραύλους EXOCET MM40 Block 3C, πυροβόλο OTO Melara των 76 χιλιοστών, σύστημα εγγύς άμυνας RAM και δύο τηλεχειριζόμενα πυροβόλα Lionfish των 20 χιλιοστών. Παράλληλα, διαθέτουν δύο διπλούς εκτοξευτές τορπιλών με τορπίλες MU90.