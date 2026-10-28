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Στις φήμες που τον θέλουν να ετοιμάζει τραγούδια για την Άννα Βίσση, μετά την κόντρα της με τον Νίκο Καρβέλα, αναφέρθηκε ο Γιώργος Θεοφάνους. Ο συνθέτης απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το ενδεχόμενο μιας νέας συνεργασίας τους, αποκάλυψε, ωστόσο, ότι αρκετά τραγούδια που έχει γράψει προορίζονταν αρχικά για την ερμηνεύτρια, αλλά τελικά δόθηκαν σε άλλους καλλιτέχνες.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και η «Κόκκινη Γραμμή», την οποία έκανε γνωστή με την ερμηνεία της η Νατάσα Θεοδωρίδου.

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«Κοίτα, ακούγονται πολλά για το αν θα γράψω στην Άννα τραγούδια. Δεν έχει σημασία. Μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα», απάντησε ο Γιώργος Θεοφάνους σε σχετική ερώτηση της εκπομπής «Happy Day». Οι δηλώσεις του προβλήθηκαν την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.

Στη συνέχεια, ο συνθέτης επιβεβαίωσε ότι η Άννα Βίσση ήταν η αρχική επιλογή του για περισσότερα από ένα τραγούδια του, εξηγώντας ότι η συνεργασία τους δεν προχώρησε τότε για συγκεκριμένους λόγους.

«Το έχω πει δημόσια πολλές φορές ότι η “Κόκκινη Γραμμή” γράφτηκε αρχικά για την Άννα Βίσση. Και όχι μόνο η “Κόκκινη γραμμή” και άλλα. Ξεκινήσαμε με την Άννα, βεβαίως, για κάποιους λόγους δεν έγινε. Ας μείνουμε στο τι γίνεται, όχι στο αν θα γινότανε», πρόσθεσε.

Η αναφορά του Γιώργου Θεοφάνους στα πνευματικά δικαιώματα

Ο συνθέτης μίλησε και για το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων, παρομοιάζοντας ένα επιτυχημένο τραγούδι που δεν αξιοποιείται με ένα πολυτελές αγωνιστικό αυτοκίνητο που παραμένει στο γκαράζ.

«Ειδικός για τα πνευματικά δικαιώματα δεν είμαι. Υπάρχουν δικηγόροι, υπάρχουν νόμοι. Η πνευματική ιδιοκτησία δεν αμφισβητείται από κανέναν και ας το αφήσουμε εδώ. Και να σου πω και κάτι; Πες ότι γράφω τώρα εγώ ένα τραγούδι πολύ δυνατό. Πώς είναι αυτά τα αυτοκίνητα της κούρσας, τα κόκκινα, να μην πω μάρκα τώρα; Και το παρκάρω στο γκαράζ μου», σχολίασε.