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Στο Μαρακές του Μαρόκου ταξίδεψε η Άννα Βίσση για να γιορτάσει την ονομαστική εορτή της φίλης και κουμπάρας της, Δήμητρας Κούστα. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από την έξοδό τους, τραβώντας τα βλέμματα με την κόκκινη δημιουργία που επέλεξε να φορέσει.

Φωτογραφίες από τη βραδιά δημοσιεύτηκαν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλύπτοντας ορισμένες από τις στιγμές της παρέας. Ανάμεσα στους καλεσμένους της εορτάζουσας ήταν ο Ηλίας Ψινάκης, ο οποίος διατηρεί στενή φιλία με την τραγουδίστρια.

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Ο μάνατζερ ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει τόσο με την Άννα Βίσση όσο και με την ίδια και τη Δήμητρα Κούστα. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η τραγουδίστρια χαμογελά στον φακό φορώντας το κόκκινο φόρεμά της, ενώ η εορτάζουσα εμφανίζεται με μακριά μαύρη φούστα, μπεζ τοπ, ζώνη στη μέση και μακρύ γαλάζιο πανωφόρι.

Ο Ηλίας Ψινάκης δεν παρέλειψε να ευχηθεί δημόσια στη Δήμητρα Κούστα, εκφράζοντας παράλληλα τον ενθουσιασμό του για τη βραδιά και τη φιλοξενία. Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε:

«Χαρούμενη ονομαστική εορτή Δήμητρα Κούστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επική βραδιά που μας χαρίσατε. Έχω να το ζήσω αυτό από την δεκαετία του 70′ με τον Yves Saint Laurent στο Μαρακές. Είστε υπέροχοι οικοδεσπότες διεθνούς επιπέδου».

Από την πλευρά της, η Άννα Βίσση δημοσίευσε επίσης στιγμιότυπα από την έξοδό τους, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια γεύση από την εμφάνισή της. Σε ένα από τα stories της, μάλιστα, εμφανίζεται ξυπόλητη να συνομιλεί με μια γυναίκα.

Στο Μαρακές βρίσκεται και ο Γιάννης Στασινόπουλος, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Fine Group, ο οποίος δημοσίευσε στο Instagram κοινή φωτογραφία με την τραγουδίστρια, τραβηγμένη κατά τη διάρκεια του γεύματός τους.