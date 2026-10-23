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Η Άννα Βίσση και οι συνεργάτες της υποστηρίζουν ότι δεν υπήρχε πρόθεση κυκλοφορίας του συγκεκριμένου υλικού λόγω των τεταμένων σχέσεων των δύο καλλιτεχνών.

Η ερμηνεύτρια ετοιμάζεται να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για να περάσει χρόνο με την οικογένειά της, ενώ δεν σκοπεύει να επισκεφθεί στούντιο ηχογράφησης το προσεχές διάστημα.

Η πλευρά της Άννας Βίσση διευκρίνισε ότι η οικονομική στήριξη προς τους συνεργάτες της αποτελεί πάγια τακτική της και δεν συνδέεται με τη διαμάχη.

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Μετά από αρκετές μέρες «ησυχίας», ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βίσση πρωταγωνιστούν ξανά στην επικαιρότητα με αφορμή το εξώδικο που της έστειλε ώστε να μην κυκλοφορήσει τα τραγούδια για το νέο άλμπουμ που ετοίμαζαν μαζί τους τελευταίους μήνες.

Όπως είχε γράψει πρώτη η HuffPost, πριν ακόμα κλιμακωθεί η διαμάχη ανάμεσα στο πρώην ζεύγος Βίσση- Καρβέλα, η Ελληνίδα σταρ είχε ήδη ηχογραφήσει κάποια τραγούδια μαζί με τον 75χρονο δημιουργό με σκοπό να τα συμπεριλάβουν στην πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά που θα κυκλοφορούσε από τη Vission Music, την εταιρεία που ανήκει στο ζεύγος Κούστα και είχε καλύψει όλα τα έξοδα παραγωγής.

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Ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βίσση στο Ηρώδειο το 2023.

Σύμφωνα με το περιβάλλον της Άννας Βίσση, η ίδια και οι συνεργάτες της ενημερώθηκαν για το εξώδικο μετά την ανακοίνωση του Κωνσταντίνου Μπογδάνου στην «Κοινωνία άνω κάτω», ο οποίος έχει διατηρήσει επικοινωνία με τον Νίκο Καρβέλα μετά τη συντέντευξη που είχε παραχωρήσει στην βραδινή εκπομπή του OPEN.

Άννα Βίσση: Τι είχαμε, τι χάσαμε

Η Άννα Βίσση που χτες το βράδυ βρισκόταν στο σπίτι της στην Εκάλη, είχε ήδη ανεβάσει μια φωτογραφία από τον καναπέ της (φορώντας τις γούνινες παντόφλες του οίκου Balenciaga αξίας 600 ευρώ) την οποία συνόδευσε με το τραγούδι των Scarlet Pleasure, What a life.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τους συνεργάτες της, η καταξιωμένη ερμηνεύτρια δεν είχε, ούτως ή άλλως, σκοπό να κυκλοφορήσει τα νέα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα, ούτε η εταιρεία της θα του ζητούσε την άδεια, αφού αυτή τη στιγμή οι σχέσεις των δύο πλευρών είναι ουσιαστικά εχθρικές.

Αυτό που εξάλλου έχει τονιστεί είναι ότι η Άννα Βίσση δεν σκοπεύει να μπει στο στούντιο ηχογράφησης το επόμενο διάστημα, καθώς ετοιμάζει βαλίτσες για τη Νέα Υόρκη, όπου θα περάσει έναν μήνα περίπου μαζί με την κόρη της, Σοφία και τα δύο της εγγόνια.

Όσο για το θέμα της αποζημίωσης των μουσικών της, που συζητήθηκε αρκετά στην αρχή της εβδομάδας, η πλευρά της Άννας Βίσση διευκρινίζει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που στηρίζει οικονομικά τους συνεργάτες της, αλλά είναι μία τακτική που ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια.