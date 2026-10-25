Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και η πρώην μάνατζέρ της, Έλενα Χριστοπούλου, βρίσκονται σε πολυετή δικαστική διαμάχη με αλληλοκατηγορίες για οικονομικές εκκρεμότητες, υπεξαίρεση χρημάτων και πλαστογραφία συμβάσεων.

Το μοντέλο διεκδικεί αποζημίωση ενός εκατομμυρίου ευρώ για ηθική βλάβη, ενώ η κυρία Χριστοπούλου κατέθεσε πρόσφατα νέα αγωγή απαιτώντας 150.000 ευρώ για οφειλόμενες αμοιβές.

Η Έλενα Χριστοπούλου απέκλεισε το ενδεχόμενο εξωδικαστικού συμβιβασμού, υποστηρίζοντας ότι η δικαστική υπόθεση θα έχει συνέχεια με περισσότερα επεισόδια μεταξύ των δύο πλευρών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Δύο χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αποφάσισε να κινηθεί νομικά εναντίον της πρώην μανατζέρ της, Έλενας Χριστοπούλου η οποία πριν από λίγες μέρες κατέθεσε νέα αγωγή εναντίον ζητώντας της 150.000 ευρώ για οφειλόμενες αμοιβές από την περίοδο της στενής τους επαγγελματικής τους συνεργασίας που ξεκίνησε το 2009 όταν η τελευταία είχε αναλάβει το άγνωστο, τότε, μοντέλο, στο πρακτορείο Ace.

Τον Νοέμβριο του 2024 η πρώην Σταρ Ελλάς κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ζητώντας την επίδειξη εγγράφων και συμβάσεων με τον ισχυρισμό ότι δεν είχε πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία από τις συνεργασίες της.

Advertisement

Advertisement

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και η Έλενα Χριστοπούλου σε φωτογράφηση για το περιοδικό ΟΚ! το 2021.

Τον Ιανουάριο του 2026 το μοντέλο έκανε μήνυση στην Έλενα Χριστοπούλου για το αδίκημα της υπεξαίρεσης χρημάτων, υποστηρίζοντας ότι η τότε μάνατζέρ της εισέπραττε μεγάλα ποσά χωρίς να αποδοθούν στην ίδια.

Την άνοιξη του 2025 η Έλενα Χριστοπούλου καταβάλλει το ποσό των 33.000 ευρώ στην παρουσιάστρια. Tον Νόμεβριο του ίδιου έτος Ηλιάνα Παπαγεωργίου κάνει μια αγωγή- μαμούθ (και μήνυση) στην πρώην στενή της φίλη, που αποκαλούσε «mother», απαιτώντας 1.000.000 ευρώ για ηθική βλάβη ενώ την κατηγορεί ευθές ότι πλαστογραφούσε την υπογραφή της στις συμβάσεις που έκλεινε με τους πελάτες της.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου (με ξανθιά περούκα) βρίσκεται αυτές τις μέρες στη Νέα Υόρκη.

«Η υπόθεση αυτή έχει πολλά επεισόδια και θα γίνουν και πολλά παραπάνω» ήταν τα πρώτα λόγια της Έλενας Χριστοπούλου λίγες μέρες μετά, συμπληρώνοντας ότι δεν υπήρχε καμία περίπτωση πλέον οι δυο γυναίκες να προχωρήσουν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Όσο για τη νέα αγωγή που κατέθεσε εναντίον της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, ήδη από την αρχή της κόντρας τους είχε στείλει ένα αυστηρό εξώδικο που ζητούσε τα χρήματά της από τις τηλεοπτικές δουλειές που της είχε κλείσει ως μάνατζερ σύμφωνα με το συμφωνητικό που είχαν υπογράψει από το 2018.

Η αιχμηρή ανάρτηση της Έλενας Χριστοπούλου

Το βράδυ της Κυριακής, η Έλενα Χριστοπούλου ανέβασε μια φωτογραφία της με ένα σαφές μήνυμα που είχε αποδέκτη την Ηλιάνα Παπαγεωργίου:

«Ένιωσα τη Μάιλι Σάιρους όταν είπε: Δεν μίλησα άσχημα για εσένα. Μίλησα για αυτό που μου έκανες. Αν αυτό σε κάνει να φαίνεσαι κακιά, αυτό είναι μεταξύ εσού και της συμπεριφοράς σου. Γιατί το να λες την αλήθεια για την εμπειρία μου δεν είναι πικρία. Είναι διαύγεια. Και δεν είμαι υπεύθυνη για να προστατεύω την εικόνα κάποιου όταν εκείνος δεν είχε κανένα πρόβλημα να καταστρέψει την ψυχική μου ηρεμία. Μερικές φορές η αλήθεια ακούγεται σκληρή μόνο επειδή κάποιος επωφελήθηκε από τη ΔΙΚΗ ΜΟΥ σιωπή».