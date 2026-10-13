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Το δικαστήριο έκρινε ότι ο σταθμός υποβάθμισε τον ρόλο των δύο δημοσιογράφων και επιδίκασε υπέρ τους οικονομική αποζημίωση.

Η απόφαση αναγνώρισε επίσης την ευθύνη του σταθμού για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων σχετικά με την εγκυμοσύνη της Ευλαμπίας Ρέβη.

Η διοίκηση του σταθμού προτίθεται να ασκήσει έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης, οδηγώντας τη δικαστική διαμάχη σε επόμενο στάδιο.

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Μια σημαντική νίκη πέτυχαν η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής καθώς δικαιώθηκαν πρωτοδίκως από το Τμήμα Εργατικών Διαφορών του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών μετά την προσφυγή που είχαν κάνει πέρσι, όταν ο ΣΚΑΪ παρέδωσε τα ηνία της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα» που τους είχαν αναθέσει στον Γιάννη Τσιμιτσέλη.

«Αν ο ΣΚΑΪ τους χρωστούσε λεφτά, κακώς, έπρεπε να αποκατασταθεί πλέον το οικονομικό κομμάτι» σχολιάσε ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα της εκπομπής του, στηρίζοντας όμως ταυτόχρονα την απόφαση της ιδιοκτησίας του σταθμού να αλλάζει έναν παρουσιαστή αν δεν έχει μείνει ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα.

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«Ο ΣΚΑΪ μονομερώς και αυθαιρέτως μείωσε τις αποδοχές των δύο δημοσιογράφων κατά 50%» δήλωνε την περασμένη σεζόν ο Νίκος Αγαπηνός. «Το επιχείρημα του ΣΚΑΪ είναι ότι υπάρχει μια σύμβαση παροχής υπηρεσιών- μπλοκάκι δηλαδή- η οποία έληξε και υπάρχει μια ανεξάρτητη σύμβαση εργασίας η οποία είναι αορίστου χρόνου και συνεχίζεται» συμπλήρωνε τονίζοντας ότι ο ΣΚΑΪ είχε καταπατήσει τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Παρόλα αυτά το δικαστήριο είχε διαφορετική άποψη, αφού δεν αποδέχτηκε ότι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης θα είχε τον ρόλο του «συντονιστή», αλλά στην πραγματικότητα ήταν ο αντικαταστάτης του διδύμου Ρέβη- Κουρδή που υποβαθμίζονταν σε ρεπόρτερ.

Στην περίπτωση της Ευλαμπίας Ρέβη, η ετυμηγορία ήταν πιο σοβαρή, καθώς ο ΣΚΑΪ κρίθηκε υπεύθυνος για τη διαρροή της εγκυμοσύνης της, πράξη που θεωρείται «κακούργημα» σύμφωνα το «Πρωινό».

Μάλιστα τόσο η Ευλαμπία Ρέβη όσο και ο Γιώργος Κουρδής, ο οποίος είχε απολυθεί από τον σταθμό, εκτός από τα χρήματα που διεκδικούσαν, θα λάβουν και μια πρόσθετη οικονομική αποζημίωση από τον σταθμό.

Ρέβη- Κουρδής: Ραντεβού στο Εφετείο με τον ΣΚΑΪ

Σύμφωνα με πηγές από το κανάλι του Φαλήρου, η απόφαση αυτή δεν προκάλεσε έκπληξη σε κανέναν, αντίθετα τη θεωρούσαν αναμενόμενη, οπότε αντέδρασαν με απόλυτη ψυχραιμία. Εξάλλου η ηγεσία του σταθμού έχει ήδη αποφασίσει να ασκήσει έφεση στην απόφαση του Πρωτοδικείου, όποτε οι δύο πλευρές θα ανανεώσουν σύντομα το ραντεβού τους στις δικαστικές αίθουσες.