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Η αγωγή υποστηρίζει ότι η καθυστέρηση στην ενημέρωση για τις αρνητικές επιπτώσεις στα κέρδη οδήγησε σε τεχνητή διόγκωση της τιμής της μετοχής.

Η μετοχή της εταιρείας κατέγραψε πτώση σχεδόν 29% μέσα σε μία ημέρα, μετά την ανακοίνωση απογοητευτικών εσόδων και την επιβεβαίωση της μειωμένης ζήτησης.

Η δικαστική προσφυγή στρέφεται κατά της κατασκευάστριας εταιρείας, του διευθύνοντος συμβούλου της και άλλων στελεχών για την περίοδο από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο.

Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι η εταιρεία απέκρυψε τα προβλήματα στα κέντρα δεδομένων και τις συνέπειες της μειωμένης ζήτησης στα τριμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα.

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Μέτοχοι κατέθεσαν αγωγή κατά του αμερικανικού κολοσσού κατασκευής τσιπ, Intel, κατηγορώντας την ότι απέκρυψε τη σοβαρότητα της κάμψης στις πωλήσεις προσωπικών υπολογιστών (PC) — γεγονός που, σύμφωνα με τους ίδιους, οδήγησε σε κατάρρευση της μετοχής της εταιρείας κατά σχεδόν 29% μέσα σε μία μόνο ημέρα.

Στην ομαδική αγωγή που κατατέθηκε στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια, υποστηρίζεται ότι η Intel καθυστέρησε υπερβολικά να ενημερώσει τους μετόχους σχετικά με το πώς η επιβράδυνση των πωλήσεων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κέρδη της, διογκώνοντας, όπως καταγγέλλεται, τεχνητά την τιμή της μετοχής της.

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Η μετοχή της Intel, όπως αναφέρει το BBC, κατρακύλησε στις 30 Οκτωβρίου —εξανεμίζοντας δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια από τη χρηματιστηριακή της αξία— μία ημέρα αφότου η εταιρεία προέβλεψε απογοητευτικά έσοδα στην επερχόμενη οικονομική της έκθεση.

Η αγωγή, η οποία κατατέθηκε από τη δικηγορική εταιρεία Robbins Geller Rudman & Dowd για λογαριασμό κατόχων κοινών μετοχών της Intel κατά το διάστημα από τις 23 Ιουλίου έως τις 29 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, στρέφεται κατά της κατασκευάστριας εταιρείας τσιπ, του διευθύνοντος συμβούλου της, Ταν Λιπ Μπου, καθώς και άλλων στελεχών της εταιρείας.

Σύμφωνα την αγωγή, η Intel κατηγορείται ότι προέβη σε δηλώσεις που ήταν «ουσιωδώς ψευδείς ή/και παραπλανητικές», καθώς απέκρυψαν την επιβράδυνση στις πωλήσεις προσωπικών υπολογιστών, καθώς και τις επιπτώσεις από τα έργα της εταιρείας που αφορούν κέντρα δεδομένων (data centers).

Τον Οκτώβριο, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις υλικού υπολογιστών είχαν σημειώσει απότομη πτώση κατά το τρίμηνο που έληξε τον Σεπτέμβριο. Η ανακοίνωση αυτή διέψευσε προηγούμενες εκτιμήσεις της Intel περί βελτίωσης της ζήτησης, προκαλώντας κατακόρυφη πτώση στη μετοχή της, όπως αναφέρεται στην αγωγή.

Στην αγωγή επισημαίνεται ακόμη ότι η «μειωμένη ζήτηση για προσωπικούς υπολογιστές» προκάλεσε «δραματική επιβράδυνση» στα τριμηνιαία κέρδη — συγκεκριμένα, πτώση 9% (περίπου 800 εκατ. δολάρια), με τα κέρδη να διαμορφώνονται στα 8,1 δισ. δολάρια.

Η Intel έχει διοχετεύσει τεράστιες επενδύσεις στον τομέα της παραγωγής, προκειμένου να καλύψει την τεράστια ζήτηση για υπολογιστική ισχύ που απαιτείται για την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

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Καθώς όλο και περισσότεροι ημιαγωγοί κατευθύνονται προς τα κέντρα δεδομένων, τα τσιπ που προορίζονται για προσωπικούς υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν γίνει ακριβότερα.

Ο επικεφαλής της Intel, Ταν, είχε δηλώσει σε αναλυτές ότι ο κλάδος αντιμετωπίζει μια «πρωτοφανή έλλειψη» στον τομέα της μνήμης, γεγονός που έχει οδηγήσει σε ανεπάρκεια τσιπ για προσωπικούς υπολογιστές. «Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις άμεσα», δήλωσε τον Οκτώβριο.

Οι μετοχές της Intel έχουν υποχωρήσει απότομα τον τελευταίο μήνα, κατά 37,5%, αν και συνολικά για φέτος η μετοχή εξακολουθεί να καταγράφει άνοδο 51%.

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