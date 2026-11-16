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Ειδικότερα, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις για τους οδηγούς.

Παρότι τα εμπλεκόμενα οχήματα έχουν πλέον απομακρυνθεί από το οδόστρωμα, η κυκλοφοριακή συμφόρηση εξακολουθεί να είναι έντονη.

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Σύμφωνα με την ενημέρωση για την κίνηση, οι καθυστερήσεις προς Ελευσίνα ξεπερνούν τα 30 λεπτά από την Κάντζα έως την Κηφισίας, καθώς και από την Αγία Παρασκευή έως την Κηφισίας.

Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από τη Φυλής έως την Κηφισίας, ενώ επιπλέον καθυστέρηση 10-15 λεπτών καταγράφεται στην έξοδο προς Λαμία.

Οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να υπολογίσουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους.