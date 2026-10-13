Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ακόμα ένας τραυματίστηκε ελαφρά έπειτα από τη σύγκρουση μοτοσικλέτας με ΙΧ στην Αττική Οδό που σημειώθηκε νωρίτερα στην Τρίτη (13/10) στην Αττική Οδό.
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε μετά την έξοδο Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, όταν το ΙΧ συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο μοτοσικλετιστής και να τραυματιστεί άλλο ένα άτομο.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, ενώ οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.