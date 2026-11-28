Η απάντηση των ειδικών είναι καθησυχαστική: δεν χρειάζεται να το στερηθούμε, αλλά ενδεχομένως na αναθεωρήσουμε ορισμένες διατροφικές συνήθειές μας. Istock

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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα άτομα με υψηλή χοληστερόλη δεν χρειάζεται να αποκλείσουν το τυρί από τη διατροφή τους, αρκεί να ελέγχουν την πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών και αλατιού.

Οι ειδικοί συνιστούν την επιλογή γαλακτοκομικών με χαμηλά λιπαρά, όπως το cottage, η ρικότα, το κουάρκ και το φρέσκο ανθότυρο, για την προστασία της καρδιαγγειακής υγείας.

Η κατανάλωση τυριού πρέπει να παραμένει περιορισμένη, με τις μερίδες να κυμαίνονται ιδανικά στα 25 έως 30 γραμμάρια ανάλογα με το συνολικό διαιτολόγιο του ατόμου.

Η ανάγνωση των διατροφικών ετικετών κρίνεται απαραίτητη για τη σύγκριση των κορεσμένων λιπαρών, ενώ η ένταξη του τυριού σε μια ισορροπημένη διατροφή παραμένει εφικτή.

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Δεν χρειάζεται να αποκλείσουμε το τυρί από τη διατροφή μας εάν έχουμε υψηλή χοληστερόλη, ωστόσο το ερώτημα παραμένει: Ποια τυριά περιέχουν λιγότερα κορεσμένα λιπαρά, τι ισχύει για την αγαπημένη μας φέτα και τι συστήνουν οι ειδικοί για την ποσότητα που καταναλώνουμε.

Το τυρί αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μεσογειακής διατροφής και μία από τις αγαπημένες τροφές των Ελλήνων. Είναι πολύτιμη πηγή πρωτεϊνών, ασβεστίου, φωσφόρου και βιταμίνης Β12, ωστόσο αρκετές ποικιλίες του περιέχουν σημαντικές ποσότητες κορεσμένων λιπαρών και αλατιού.

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Όταν οι εξετάσεις αίματος δείχνουν αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης, ένα από τα πρώτα ερωτήματα που προκύπτουν είναι εάν πρέπει να σταματήσουμε να καταναλώνουμε τυρί.

Η απάντηση των ειδικών είναι καθησυχαστική: δεν χρειάζεται να το στερηθούμε, αλλά ενδεχομένως na αναθεωρήσουμε ορισμένες διατροφικές συνήθειές μας.

Γιατί πρέπει να προσέχουμε τα κορεσμένα λιπαρά

Παρά το γεγονός ότι το τυρί περιέχει χοληστερόλη, εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί πρωτίστως είναι η περιεκτικότητά του σε κορεσμένα λιπαρά. Η υπερβολική πρόσληψή τους μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα της LDL, της λεγόμενης «κακής» χοληστερόλης, η οποία συνδέεται με την ανάπτυξη αθηροσκλήρωσης και τον αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

Στη νέα επιστημονική έκθεση του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας, που δημοσιεύθηκε ηλεκτρονικά στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η αντικατάσταση των κορεσμένων λιπαρών με ακόρεστα συμβάλλει στη μείωση της LDL χοληστερόλης. Στο πλαίσιο μιας διατροφής που προστατεύει την καρδιαγγειακή υγεία, συστήνουν, μεταξύ άλλων, την προτίμηση γαλακτοκομικών προϊόντων με χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά.

«Παρότι δεν χρειάζεται να αποκλείσετε εντελώς το τυρί, είναι σκόπιμο να περιορίσετε την κατανάλωσή του λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε κορεσμένα λιπαρά, τα οποία μπορούν να αυξήσουν τα επίπεδα της LDL», αναφέρει στο Health Central η Michelle Routhenstein, διαιτολόγος με ειδίκευση στη διατροφή για την καρδιαγγειακή υγεία.

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6 είδη τυριών που μπορούμε να προτιμήσουμε

1. Τυρί cottage

Το cottage με μειωμένα λιπαρά αποτελεί μία από τις καλύτερες επιλογές για όσους επιθυμούν να περιορίσουν την πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών, χωρίς να μειώσουν την πρόσληψη πρωτεϊνών.

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Συνδυάζεται εύκολα με φρούτα, λαχανικά, ψωμί ολικής άλεσης και σαλάτες. Χρειάζεται, ωστόσο, να ελέγχουμε και την περιεκτικότητά του σε αλάτι, η οποία διαφέρει ανάλογα με τον παραγωγό.

2. Κουάρκ (Quark)

Ιδιαίτερα δημοφιλές στη Γερμανία και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, το κουάρκ είναι ένα φρέσκο, μαλακό τυρί με κρεμώδη υφή και ελαφρώς υπόξινη γεύση.

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Η άπαχη εκδοχή του έχει εξαιρετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για τυρί κρέμα ή να αποτελέσει τη βάση για σάλτσες και αλείμματα.

3. Ρικότα

Το ιταλικό τυρί που παρασκευάζεται παραδοσιακά από τυρόγαλα αποτελεί μια καλή εναλλακτική λύση έναντι αρκετών σκληρών τυριών.

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Η ήπια γεύση του επιτρέπει τη χρήση του τόσο σε αλμυρά όσο και σε γλυκά πιάτα, ενώ κυκλοφορεί και σε εκδοχές με μειωμένα λιπαρά.

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4. Μοτσαρέλα με μειωμένα λιπαρά

Αγαπημένη επιλογή για σαλάτες, σάντουιτς και ζυμαρικά, η μοτσαρέλα με μειωμένα λιπαρά μπορεί να αντικαταστήσει πιο λιπαρά κίτρινα τυριά.

Η διαφορά μεταξύ της κανονικής και της ελαφριάς εκδοχής της είναι σημαντική: σύμφωνα με το Βρετανικό Ίδρυμα Καρδιάς (British Heart Foundation), η πρώτη περιέχει συνήθως 13 γραμμάρια κορεσμένων λιπαρών ανά 100 γραμμάρια, ενώ η δεύτερη περίπου 7 γραμμάρια.

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5. Φρέσκο ανθότυρο

Από τα ελληνικά παραδοσιακά τυριά, το φρέσκο ανθότυρο μπορεί να αποτελέσει μια καλή εναλλακτική έναντι της γραβιέρας, του κεφαλοτυριού και άλλων λιπαρών τυριών.

Η περιεκτικότητά του σε λιπαρά παρουσιάζει, ωστόσο, σημαντικές διακυμάνσεις ανάλογα με τον τρόπο παρασκευής του. Επομένως, είναι απαραίτητο να συμβουλευόμαστε τη διατροφική ετικέτα.

Προτιμάμε το φρέσκο και όχι το ξηρό ανθότυρο, το οποίο, λόγω της χαμηλότερης περιεκτικότητάς του σε νερό, έχει συνήθως μεγαλύτερη συγκέντρωση λιπαρών ανά 100 γραμμάρια.

6. Κίτρινα τυριά με μειωμένα λιπαρά

Εάν αγαπάμε τα κίτρινα τυριά, δεν είναι απαραίτητο να τα αποκλείσουμε από το διαιτολόγιό μας. Μπορούμε να αναζητήσουμε εκδοχές με μειωμένη περιεκτικότητα σε λιπαρά, συγκρίνοντας τις διατροφικές ετικέτες.

Το τσένταρ με μειωμένα λιπαρά, για παράδειγμα, μπορεί να περιέχει λιγότερα από τα μισά κορεσμένα λιπαρά της κανονικής εκδοχής του. Αντίστοιχες επιλογές υπάρχουν και για άλλα ημίσκληρα τυριά.

Τι ισχύει για τη φέτα;

Η φέτα περιέχει λιγότερα κορεσμένα λιπαρά από αρκετά δημοφιλή σκληρά τυριά, όπως το τσένταρ, η παρμεζάνα και το γκούντα. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι είναι τυρί χαμηλών λιπαρών.

Επιπλέον, λόγω της παραμονής της σε άλμη, έχει υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, κάτι που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ιδιαίτερα όσοι έχουν και αυξημένη αρτηριακή πίεση.

Το πλεονέκτημά της είναι η χαρακτηριστική, έντονη γεύση της. Μια μικρή ποσότητα θρυμματισμένης φέτας μπορεί να νοστιμίσει μια σαλάτα, ένα πιάτο με όσπρια ή ψητά λαχανικά, χωρίς να χρειαστεί να καταναλώσουμε μεγάλη μερίδα.

Πόσα κορεσμένα λιπαρά περιέχουν τα δημοφιλή τυριά;

Ο παρακάτω πίνακας, ο οποίος βασίζεται κυρίως σε στοιχεία του British Heart Foundation αποτυπώνει τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων ειδών τυριού.

Πόσο τυρί μπορούμε να τρώμε;

Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (American Heart Association) συστήνει τα κορεσμένα λιπαρά να αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 6% της ημερήσιας θερμιδικής πρόσληψης. Για μια διατροφή 2.000 θερμίδων, αυτό μεταφράζεται σε περίπου 13 γραμμάρια κορεσμένων λιπαρών την ημέρα.

Μια μερίδα τσένταρ 30 γραμμαρίων, για παράδειγμα, περιέχει περίπου 6,6 γραμμάρια κορεσμένων λιπαρών, δηλαδή περίπου το μισό αυτού του ημερήσιου ορίου.

Μερικές πρακτικές συμβουλές που μπορούν να μας βοηθήσουν:

Περιορίζουμε τη μερίδα των λιπαρών τυριών σε περίπου 25-30 γραμμάρια, ανάλογα με το συνολικό διαιτολόγιό μας.

Συγκρίνουμε την περιεκτικότητα των προϊόντων σε κορεσμένα λιπαρά και αλάτι ανά 100 γραμμάρια.

Χρησιμοποιούμε μικρή ποσότητα τριμμένου τυριού με έντονη γεύση, όπως η παρμεζάνα, για να νοστιμίσουμε τα φαγητά μας.

Αποφεύγουμε να συνδυάζουμε συστηματικά το τυρί με άλλες τροφές πλούσιες σε κορεσμένα λιπαρά, όπως αλλαντικά, βούτυρο και κρέμα γάλακτος.

Δεν θεωρούμε αυτομάτως πιο υγιεινά τα φυτικά υποκατάστατα τυριού, καθώς αρκετά περιέχουν έλαιο καρύδας ή φοινικέλαιο, που είναι πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά.

Είναι όλα τα λιπαρά των γαλακτοκομικών εξίσου επιβαρυντικά;

Τα τελευταία χρόνια, η επιστημονική κοινότητα εξετάζει κατά πόσο η επίδραση των λιπαρών στην υγεία διαφοροποιείται ανάλογα με το τρόφιμο στο οποίο περιέχονται.

Η ιδιαίτερη σύσταση του τυριού, δηλαδή ο συνδυασμός λιπαρών, πρωτεϊνών, ασβεστίου και, σε ορισμένες περιπτώσεις, προϊόντων της ζύμωσης, φαίνεται ότι μπορεί να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός διαχειρίζεται τα λιπαρά του.

Μελέτες έχουν δείξει, για παράδειγμα, ότι η κατανάλωση τυριού μπορεί να έχει μικρότερη επίδραση στην LDL χοληστερόλη συγκριτικά με την κατανάλωση αντίστοιχης ποσότητας λιπαρών από βούτυρο. Αυτό, όμως, δεν αναιρεί τις συστάσεις για τον περιορισμό των κορεσμένων λιπαρών, ιδιαίτερα σε άτομα με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Εν κατακλείδι, δεν χρειάζεται να αποχωριστούμε τα αγαπημένα μας τυριά. Χρειάζεται να κάνουμε πιο προσεκτικές επιλογές, να ελέγχουμε τις ποσότητες και να εντάσσουμε την κατανάλωσή τους σε ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο, πλούσιο σε λαχανικά, φρούτα, όσπρια, δημητριακά ολικής άλεσης, ξηρούς καρπούς και ελαιόλαδο.

Σε περιπτώσεις ιδιαίτερα αυξημένης LDL χοληστερόλης, οικογενούς υπερχοληστερολαιμίας ή διαγνωσμένης καρδιαγγειακής νόσου, οι διατροφικές συστάσεις πρέπει να εξατομικεύονται από τον θεράποντα ιατρό και τον διαιτολόγο.

Με πληροφορίες από American College of Cardiology, CDC, British Heart Foundation

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