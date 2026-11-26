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Οι δύο καλλιτέχνες δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα τις φήμες για τη σχέση τους, αποφεύγοντας να δώσουν σαφείς απαντήσεις στις σχετικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Το περιβάλλον των τραγουδιστών υποστηρίζει ότι οι δυο τους τρέφουν έντονα αισθήματα, ενώ η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε έμμεσα στη σχέση τους κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής.

Παράλληλα, ο Θοδωρής Φέρρης δήλωσε πρόσφατα ότι έχει υποβληθεί σε ψυχοθεραπεία για να διαχειριστεί προσωπικά του ζητήματα, ενώ η Αφροδίτη Χατζημηνά αναφέρθηκε με θετικά σχόλια στον συνάδελφό της.

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Ζευγάρι είναι Θοδωρής Φέρρης με την ταχύτατα ανερχόμενη συνάδελφό του, Αφροδίτη Χατζημηνά. Οι δύο τραγουδιστές συνεργάζονται μαζί από τα τέλη Σεπτεμβρίου στο νυχτερινό κέντρο Posidonio, αν και κάποιοι ισχυρίζονται ότι η σχέση τους είχε ξεκινήσει από το καλοκαίρι.

Προς το παρόν κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει – αλλά ούτε και διαψεύσει- ότι είναι ζευγάρι, αν και το περιβάλλον τους το γνωρίζει αφού πλέον η σχέση τους έχει δοκιμαστεί και νιώθουν πολύ έντονα αισθήματα ο ένας για τον άλλον.

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Η κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα συνάντησε τον τραγουδιστή στο αεροδρόμιο, ο οποίος απέφυγε να απαντήσει στη σχετική ερώτηση του Γρηγόρη Μπάκα, χωρίς όμως να δείχνει ενοχλημένος. Ο Θοδωρής Φέρρης περιορίστηκε να πει απλά πως πρέπει πλέον να συνηθίσει ότι θα συζητούν για την προσωπική του ζωή.

Η ίδια εκπομπή είχε συναντήσει δύο μέρες πριν και την Αφροδίτη Χατζημηνά, η οποία ετοιμάζεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, να συνεργαστεί με τον Νίκο Καρβέλα, ο οποίος ανήκει στην ίδια δισκογραφική εταιρεία (Panik Records), τόσο με την ίδια όσο και τον Θοδωρή Φέρρη.

«Είναι ένας άνθρωπος πολύ δοτικός» περιορίστηκε να δηλώσει η Αφροδίτη Χατζημηνά για τον 44χρονο συναδελφό της, ενώ όταν ρωτήθηκε αν είναι όντως σύντροφός της ο Θοδωρής Φέρρης, αντέδρασε με αμηχανία: «Αχ βρε παιδιά αυτό δεν αφορά κανέναν».

Οι φήμες που κυκλοφορούσαν τις τελευταίες εβδομάδες γύρω από τη σχέση αυτή, επιβεβαιώθηκαν κατά κάποιον τρόπο και από την Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Τετάρτης, αφού της ξέφυγε στον αέρα το όνομα του καλλιτέχνη που πρωταγωνιστούσε στο gossip quiz της ημέρας για τον έρωτα δύο τραγουδιστών.

Η Αφροδίτη Χατζημηνά έχει μία κόρη, την Αντιγόνη, που φέτος πηγαίνει στο νηπιαγωγείο. «Δεν μου μοιάζει, αλλά έχει πάρει το ταπεραμέντο. Χορεύει. Εγώ δεν χορεύω, αυτή χορεύει. Δεν είμαστε μαζί με τον μπαμπά της. Έχω πάρα πολλή βοήθεια, δηλαδή ο μπαμπάς της είναι σαν δεύτερη μάνα. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση. Αγαπιόμαστε. Υπάρχει τέλεια επικοινωνία. Είμαι πολύ τυχερή» είχε παραδεχτεί πριν από λίγους στο «Πρωινό» με αφορμή τη συμμετοχή της στο τελευταίο YFSF του ΑΝΤ1.

Θοδωρής Φέρρης: «Ήμουν σκορποχώρι»

Λίγες εβδομάδες μετά, ο Θοδωρής Φέρρης, μιλώντας στη Ναταλία Γερμανού, έκανε κάποιες πιο προσωπικές αποκαλύψεις: «Δεν τη φοβήθηκα την ψυχοθεραπεία, πήγα και έκανα αυτό το δώρο στον εαυτό μου. Δεν γινόταν να μην πάω. Δηλαδή ανακάλυψα πράγματα για τον εαυτό μου που δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν. Συγύρισα τον εαυτό μου, ήμουν σκορποχώρι, πολύ βασικά πράγματα που δεν πατούσαν καλά ήρθαν σε μια ωραία τάξη».