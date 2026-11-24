Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 το Μετρό, ο Ηλεκτρικός και το τραμ θα λειτουργήσουν περιορισμένα από τις 09:00 έως τις 18:00 λόγω στάσεων εργασίας της ΣΤΑΣΥ.

Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία με αιτήματα για αυξήσεις μισθών, προσλήψεις και λήψη μέτρων κατά της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης.

Τα ναυτεργατικά σωματεία συμμετέχουν στην κινητοποίηση με 24ωρη απεργία, προκαλώντας την παραμονή των πλοίων στα λιμάνια και αναστάτωση στα δρομολόγια της ακτοπλοΐας.

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας συμμετέχει επίσης στην απεργία, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την επικοινωνία των επιβατών με τις αεροπορικές εταιρείες για τις πτήσεις τους.

Η λειτουργία των σχολείων παραμένει αβέβαιη καθώς η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία της ΑΔΕΔΥ καθορίζει το αν οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν ανοιχτές.

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Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 το Μετρό, ο Ηλεκτρικός και το τραμ της Αθήνας κινούνται μόνο από τις 09:00 έως τις 18:00, λόγω στάσεων εργασίας που ανακοίνωσαν τα σωματεία εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ. Η κινητοποίηση γίνεται στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ. Στην απεργία συμμετέχουν επίσης ναυτεργατικά σωματεία, η ΟΣΥΠΑ και εκπαιδευτικοί.

Για τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη απόφαση. Το άρθρο ενημερώνεται μόλις αποφασίσουν τα σωματεία.

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Τι ώρες κινείται το Μετρό αύριο;

Το Μετρό κινείται την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 μόνο από τις 09:00 έως τις 18:00. Η πρώτη στάση εργασίας διαρκεί από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και η δεύτερη από τις 18:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση των σωματείων της ΣΤΑΣΥ.

Η ρύθμιση αφορά τη γραμμή 1 (Ηλεκτρικός, Κηφισιά–Πειραιάς), τις γραμμές 2 και 3 και το τραμ. Οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι το ενδιάμεσο ωράριο κρατιέται για να μετακινηθούν οι απεργοί προς το συλλαλητήριο. Ο επιβάτης που ταξιδεύει νωρίς το πρωί ή επιστρέφει μετά τις 18:00 πρέπει να βρει άλλο μέσο.

Θα κινηθούν τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ;

Μέχρι το πρωί της Τρίτης 24 Νοεμβρίου 2026 δεν είχε ανακοινωθεί απόφαση για τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ. Τα σωματεία των εργαζομένων αναμένεται να αποφασίσουν αν θα κάνουν στάσεις εργασίας ή αν θα συμμετάσχουν στην απεργία.

Αλλαγές στις διαδρομές είναι πιθανές και λόγω των πορειών στο κέντρο της Αθήνας. Οι ανακοινώσεις του ΟΑΣΑ είναι η πηγή για το τελικό πρόγραμμα.

Θα φύγουν τα πλοία;

Τα περισσότερα πλοία μένουν δεμένα, καθώς τα ναυτεργατικά σωματεία έχουν κηρύξει 24ωρη απεργία από τις 00:01 έως τις 24:00 της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου 2026. Η ΠΕΜΕΝ και ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ απεργούν σε όλες τις κατηγορίες πλοίων πανελλαδικά. Η ΠΕΝΕΝ απεργεί στα λιμάνια της Αττικής και στις γραμμές της Αδριατικής. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν και τα πληρώματα των ρυμουλκών.

Τα σωματεία ζητούν ενιαία συλλογική σύμβαση και αυξήσεις 12% σε μισθούς και επιδόματα. Όσοι έχουν εισιτήριο πρέπει να επικοινωνήσουν με την ακτοπλοϊκή εταιρεία τους.

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Τι ισχύει για τις πτήσεις;

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ) συμμετέχει στην απεργία της ΑΔΕΔΥ από τις 00:00 έως τις 23:59 της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου 2026. Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα από το διοικητικό συμβούλιο στις 10 Νοεμβρίου.

Το προσωπικό ασφαλείας θα ξεπερνά το ένα τρίτο των εργαζομένων. Η ανακοίνωση δεν αναφέρει αν θα ακυρωθούν ή θα καθυστερήσουν εμπορικές πτήσεις. Οι επιβάτες καλό είναι να επιβεβαιώσουν την πτήση τους με την αεροπορική εταιρεία πριν φύγουν για το αεροδρόμιο.

Θα είναι κλειστά τα σχολεία;

Δεν θα κλείσουν απαραίτητα όλα τα σχολεία. Στην απεργία συμμετέχουν η Διδασκαλική Ομοσπονδία (ΔΟΕ) και η ΟΛΜΕ, αλλά η λειτουργία κάθε σχολείου εξαρτάται από το πόσοι εκπαιδευτικοί θα απεργήσουν. Οι γονείς ενημερώνονται από τη διεύθυνση κάθε σχολείου.

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Γιατί γίνεται η απεργία;

Η ΑΔΕΔΥ αποφάσισε την 24ωρη απεργία στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 9 Οκτωβρίου 2026. Ζητά αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, μόνιμες προσλήψεις και μέτρα για την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση.

Στην κινητοποίηση έχουν δηλώσει συμμετοχή 28 Εργατικά Κέντρα και 13 ομοσπονδίες, σύμφωνα με το CNN Greece.

Πού γίνονται τα συλλαλητήρια;

Στην Αθήνα η ΑΔΕΔΥ συγκεντρώνεται στα Προπύλαια στις 10:30 και άλλα σωματεία στην πλατεία Κλαυθμώνος. Συλλαλητήρια έχουν προγραμματιστεί σε περισσότερες από 60 πόλεις, μεταξύ τους η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα.

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