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Η κινητοποίηση, που υποστηρίζεται από τα μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας, καταγράφει υψηλά ποσοστά συμμετοχής σε κλάδους όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, τα λιμάνια και η διαχείριση απορριμμάτων.

Οι διαδηλωτές ζητούν ριζικές αλλαγές στο στεγαστικό μοντέλο, καθώς το έλλειμμα κατοικιών και το υψηλό κόστος ζωής καθιστούν την πρόσβαση σε στέγη εξαιρετικά δύσκολη για τους πολίτες.

Η απεργία λαμβάνει χώρα λίγες εβδομάδες πριν από τις πρόωρες γενικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου, μέσα σε κλίμα πολιτικής έντασης και δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων στη Μαδρίτη σημειώθηκαν εντάσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών, οι οποίες οδήγησαν σε τουλάχιστον μία σύλληψη και αρκετούς τραυματισμούς.

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Οι εργαζόμενοι στην Ισπανία πραγματοποιούν σήμερα γενική απεργία, στήνουν γραμμές περιφρούρησης και κατεβαίνουν μαζικά στους δρόμους παρά τις καταιγίδες που πλήττουν τη χώρα, στο πλαίσιο μιας μαζικής διαμαρτυρίας κατά της κρίσης προσιτής στέγης στη χώρα και μάλιστα λίγες εβδομάδες πριν από τις πρόωρες γενικές εκλογές.

Πρόκειται για την πρώτη γενική απεργία στην Ισπανία εδώ και 14 χρόνια που υποστηρίζεται από κοινού από τα δύο μεγαλύτερα συνδικάτα της UGT και CCOO, καθώς και από άλλες εργατικές οργανώσεις και ενώσεις ενοικιαστών, οι οποίες εκφράζουν την αγανάκτησή τους για την άνοδο των ενοικίων και τις εξώσεις.

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Nationwide general strike in Spain https://t.co/yKWcL8X7ZM — Reuters (@Reuters) November 11, 2026

«Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να αλλάξουμε ριζικά το στεγαστικό μοντέλο αυτής της χώρας, ώστε τα σπίτια να προορίζονται για μόνιμη κατοικία και όχι να υπηρετούν μια μειοψηφία εισοδηματιών από ενοίκια», δήλωσε η Αλίσια ντελ Ρίο, εκπρόσωπος της Ένωσης Ενοικιαστών της Μαδρίτης, καθώς η απεργία ξεκινούσε τα μεσάνυχτα.

Σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα, η Ισπανία παρουσιάζει έλλειμμα περίπου 750.000 κατοικιών, αριθμός που αναμένεται να ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο έως το 2028.

Καθώς όλο και λιγότεροι άνθρωποι έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσουν κατοικία, η ζήτηση για ενοικίαση έχει αυξηθεί κατακόρυφα, ασκώντας πιέσεις στην αγορά.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο Νεολαίας της Ισπανίας, το μέσο ενοίκιο ανέρχεται στα 1.176 ευρώ (1.315 δολάρια) — ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 98,7% του μέσου μηνιαίου μισθού ενός νέου στην Ισπανία.

Dozens of protesters gathered outside Madrid municipal bus depot, attempting to prevent buses from leaving as part of Spain’s first general strike in 14 years https://t.co/mFDjXLscf6 https://t.co/R3xGAgnDLT Advertisement November 11, 2026

Στα ύψη η συμμετοχή

Τα σχέδια για μαζικές πορείες διαμαρτυρίας το απόγευμα απειλήθηκαν από δύο καταιγίδες, με τις ονομασίες Charles και Bruna, οι οποίες ώθησαν τη μετεωρολογική υπηρεσία AEMET να εκδώσει προειδοποιήσεις για 14 περιφέρειες, λόγω ισχυρών ανέμων, θαλασσοταραχής και καταρρακτωδών βροχών.

Σύμφωνα με την UGT και την CCOO, η συμμετοχή στην απεργία από τις πρώτες ώρες έφτασε το 90% στα λιμάνια και στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, ενώ αναφέρθηκε «πλήρης διακοπή εργασιών» σε εργοστάσια, όπως αυτό της Volkswagen (VOWG.DE) στη Ναβάρρα και της SEAT στη Βαρκελώνη.

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Τα συνδικάτα ανέφεραν επίσης ότι, με βάση τα πρώτα στοιχεία, η συμμετοχή ανήλθε στο 85% στη βιομηχανία κρέατος, στο 82% στην αποκομιδή απορριμμάτων και στο 75% στον ενεργειακό τομέα.

🚨🇪🇸: The General Strike begins! In Carabanchel, around 500 people block General Ricardos Avenue, chanting “long live the working class struggle” #Spain https://t.co/5hIqBVD783 — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) November 11, 2026

Σημείωσαν ότι η συμμετοχή ήταν χαμηλότερη στον τομέα της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών, φτάνοντας το 38%, καθώς και στις ταχυδρομικές υπηρεσίες, όπου διαμορφώθηκε στο 35%.

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Εντάσεις σημειώθηκαν κατά την έναρξη της απεργίας στην αγορά χονδρικής Mercamadrid της Μαδρίτης, όπου συγκεντρώθηκαν περίπου 1.000 διαδηλωτές. Το παράρτημα της συνδικαλιστικής οργάνωσης CCOO στη Μαδρίτη ανέφερε, μέσω της πλατφόρμας X, ότι η αστυνομία έκανε χρήση σπρέι πιπεριού εναντίον απεργών που συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις, προχωρώντας στη σύλληψη ενός εξ αυτών, ενώ 13 άτομα χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε τη σύλληψη, όχι όμως και τη χρήση σπρέι πιπεριού στο συγκεκριμένο σημείο, αν και δήλωσε ότι το μέσο αυτό χρησιμοποιήθηκε για τη διάλυση μιας άλλης ομάδας διαδηλωτών στην περιοχή Καραμπαντσέλ.

🇪🇸 Spain is on strike today; it’s the first general strike backed by the two biggest unions in 14 years. Unions say 90% of port and car factory workers walked out. Police and pickets clashed at a Madrid market, with one arrest. https://t.co/6HA3fnaPpq Advertisement November 11, 2026

Στον δρόμο προς τις κάλπες

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Η απεργία έρχεται μετά από εβδομάδες διαδηλώσεων και καταλήψεων, οι οποίες πυροδοτήθηκαν από την έξωση και τον μετέπειτα θάνατο μιας 87χρονης γυναίκας στη Μαδρίτη.

Οι κινητοποιήσεις αυτές, σε συνδυασμό με την απόρριψη από το κοινοβούλιο —τον περασμένο μήνα— κυβερνητικών διαταγμάτων που στόχευαν στον περιορισμό των εξώσεων και των πιέσεων στις τιμές των ενοικίων, ώθησαν τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να προκηρύξει εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου.

Η κυβέρνηση έχει επιρρίψει σε μεγάλο βαθμό την ευθύνη για την άνοδο των ενοικίων και την ανεπαρκή προσφορά κατοικιών στη δεξιά αντιπολίτευση, η οποία διοικεί πολλές περιφέρειες και δήμους.

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Madrid And Barcelona Brace For 24-Hour General Strike Over Housing Crisis (Spain) 1111026 Spain’s major trade unions, CCOO and UGT, have called a 24-hour nationwide general strike over housing issues, bringing workers and protesters onto the streets. https://t.co/swNNJh2Y8Q — Maeestro (@Maeestro2) November 11, 2026

Ο Σάντσεθ, του οποίου το Σοσιαλιστικό Κόμμα υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις, ελπίζει να αξιοποιήσει τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων σχετικά με το στεγαστικό ζήτημα και να μετατοπίσει την πολιτική ατζέντα, απομακρύνοντάς την από μια σειρά υποθέσεων διαφθοράς που εμπλέκουν τον στενό κύκλο του, καθώς και από ένα πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε τον περασμένο μήνα.

Ωστόσο, συνδικαλιστικοί ηγέτες και πολλοί από τους διαδηλωτές υποστηρίζουν ότι και η κεντρική κυβέρνηση φέρει ευθύνη για τη στεγαστική κρίση, καθώς και για το δεύτερο θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία εντός του τρέχοντος έτους.

Την Τρίτη, οι μηχανοδηγοί προχώρησαν σε απεργιακές κινητοποιήσεις, ζητώντας περισσότερες επενδύσεις στη συντήρηση και την ασφάλεια, γεγονός που προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στις μετακινήσεις.