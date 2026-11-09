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Η επιχείρηση της ΑΑΔΕ και της Αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη επηρεάστηκε από τη δημοσιοποίηση απόρρητων στοιχείων της έρευνας σε ιστοσελίδα.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά για παραβίαση απορρήτου, ζητώντας τη διερεύνηση της διαρροής που έθεσε σε κίνδυνο την επιχείρηση.

Η διοίκηση της ΑΑΔΕ υπογραμμίζει πως η προστασία των ελεγκτικών διαδικασιών και της ασφάλειας των στελεχών αποτελεί θεσμική υποχρέωση για το κράτος δικαίου.

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Δύο βασικά πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για την υπόθεση «Αχυράνθρωποι» εξακολουθούν να αναζητούνται από τις Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ και την Ελληνική Αστυνομία. Πρόκειται για επιχειρηματίες με δραστηριότητα στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης, οι οποίοι ελέγχονται για πιθανή εμπλοκή σε υποθέσεις φοροδιαφυγής και μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

Σύμφωνα με πληροφοριες, τα δύο πρόσωπα έχουν διαφύγει σε Γερμανία και Βουλγαρία.

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Το τελικό στάδιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, από το βράδυ της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου 2026, υπό τον συντονισμό των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

Ωστόσο, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, ενώ η επιχείρηση βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη, δημοσιεύματα συγκεκριμένης ιστοσελίδας αποκάλυψαν πληροφορίες για την έρευνα, μεταξύ των οποίων και στοιχεία σχετικά με τα δύο πρόσωπα που αναζητούνταν, τα οποία κατονομάζονταν μέσω των αρχικών των ονομάτων τους.

Στα ίδια δημοσιεύματα γινόταν, επίσης, ονομαστική αναφορά σε στελέχη της ΑΑΔΕ που είχαν μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για τον συντονισμό των ερευνών, των προσαγωγών και των συλλήψεων. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η δημοσιοποίηση των συγκεκριμένων πληροφοριών μπορούσε να δυσχεράνει την εξέλιξη της επιχείρησης, να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα των ερευνών και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των υπηρεσιακών στελεχών.

Μετά τη δημοσίευση των πληροφοριών, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, επικοινώνησε με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ζητώντας τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και την προσαγωγή των δύο αναζητούμενων προσώπων.

Παράλληλα, ενημέρωσε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για το περιεχόμενο των δημοσιευμάτων, ενώ κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. Με την αναφορά ζητείται να διερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί αδικήματα που σχετίζονται με παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, παραβίαση του απορρήτου της ποινικής προδικασίας και υπόθαλψη εγκληματία.

Η θέση του διοικητή της ΑΑΔΕ

Αναφερόμενος στην απόφασή του να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, ο Γιώργος Πιτσιλής υπογράμμισε ότι, στα σχεδόν έντεκα χρόνια που βρίσκεται στην ηγεσία της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης, δεν έχει κινηθεί ποτέ νομικά εναντίον δημοσιογράφου ή μέσου ενημέρωσης για κριτική, ακόμη και όταν αυτή ήταν κακόβουλη ή προσβλητική.

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Όπως διευκρίνισε, η συγκεκριμένη περίπτωση δεν αφορά την κριτική προς τη διοίκηση ή το πρόσωπό του, αλλά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που συνδέονται με επιχείρηση η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ επισήμανε ότι διακυβεύονται η αποτελεσματικότητα των ερευνών, η διαφύλαξη των αποδεικτικών στοιχείων και η ασφάλεια των ελεγκτικών στελεχών που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Διοίκηση έχει θεσμική υποχρέωση να προστατεύει τη νομιμότητα και να διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του προσωπικού τους.

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Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε ότι η πιθανότητα διαρροής πληροφοριών από έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως αμελητέα υπόθεση, ούτε να θεωρείται διαπραγματεύσιμη η αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών και διωκτικών αρχών.

Καταλήγοντας, ο Γιώργος Πιτσιλής χαρακτήρισε τη διερεύνηση τέτοιων περιστατικών θεσμική υποχρέωση και όχι επιλογή της διοίκησης, σημειώνοντας ότι η προσφυγή στις δικαστικές αρχές αποσκοπεί στην πλήρη διερεύνηση κάθε ενδεχόμενης ενέργειας που θα μπορούσε να επηρεάσει τη Δικαιοσύνη, την πορεία των ερευνών και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η αντιμετώπιση της μεγάλης φοροδιαφυγής και του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος αποτελεί υπόθεση συνολικά του κράτους δικαίου, το οποίο οφείλει να εφαρμόζει τον νόμο, να προστατεύει τους θεσμούς και να εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη.

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«Αυτό ακριβώς πράξαμε», κατέληξε.