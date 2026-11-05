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Η Αρχή διενεργεί ενδελεχή έρευνα για την υπόθεση εμπλοκής υπαλλήλων σε υποθέσεις διαφθοράς, αξιολογώντας όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Πιτσιλής απέρριψε κατηγορηματικά τις καταγγελίες περί προσωπικής ευθύνης του για τις προσλήψεις, τονίζοντας ότι οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού ακολουθούν συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο.

Παράλληλα, ο διοικητής επισήμανε τη σημασία της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα τερματικά POS για τον αποτελεσματικότερο εντοπισμό φορολογικών παραβάσεων και την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Τέλος, υπογράμμισε ότι η ΑΑΔΕ συνεχίζει απρόσκοπτα το ελεγκτικό της έργο, πραγματοποιώντας χιλιάδες ελέγχους ετησίως για την προστασία των δημοσίων εσόδων και του υγιούς ανταγωνισμού.

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Ξεκάθαρο μήνυμα ότι κανένας υπάλληλος της ΑΑΔΕ που έχει παραβιάσει τον όρκο του δεν πρόκειται να παραμείνει στην υπηρεσία έστειλε ο διοικητής της Αρχής, Γιώργος Πιτσιλής, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ 100,3. Όπως υπογράμμισε, η ΑΑΔΕ δεν πρόκειται να επιτρέψει σε μεμονωμένους επίορκους υπαλλήλους να πλήξουν την εικόνα και το έργο του συνόλου των εργαζομένων της.

Αρχικά, ο κ. Πιτσιλής αναφέρθηκε στις υποθέσεις των επιχειρήσεων «Χωριάτικο» και Pizza Fan, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του προς το ελληνικό FBI για τη δράση του. Όπως σημείωσε, η συνεργασία της ΑΑΔΕ με την αστυνομία είναι σημαντική, καθώς οι δύο υπηρεσίες λειτουργούν συμπληρωματικά: η ΑΑΔΕ ελέγχει τα τιμολόγια, ενώ η αστυνομία αξιοποιεί στοιχεία από τηλεφωνικές επικοινωνίες και παρακολουθήσεις.

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Στη συνέχεια, εξήγησε τον ρόλο της πλατφόρμας MyData στον εντοπισμό φορολογικών παραβάσεων, επισημαίνοντας ότι το σύστημα καταγράφει τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί, αλλά δεν μπορεί να εντοπίσει από μόνο του συναλλαγές που δεν έχουν καταγραφεί και έχουν εξοφληθεί με μετρητά. Για τον λόγο αυτό, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη μεταρρύθμιση που αφορά τη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές.

«Δεν θα επιτρέψουμε σε επίορκους υπαλλήλους να αμαυρώσουν την εικόνα της ΑΑΔΕ»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο έγγραφο που εντοπίστηκε στο γραφείο του λογιστή του «Mr. Χωριάτικο», στο οποίο φέρονται να αναγράφονται 25 ονόματα υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, συνοδευόμενα από χρηματικά ποσά.

Ο διοικητής της Αρχής ανέφερε ότι έχει ήδη ζητηθεί επισήμως από κάθε αρμόδια υπηρεσία να διαβιβάσει οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο διαθέτει, προκειμένου να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί η σχετική διερεύνηση από την ΑΑΔΕ.

Όπως διευκρίνισε, οι συγκεκριμένες υποθέσεις έχουν δύο διαφορετικές διαστάσεις, την πειθαρχική και την ποινική. Η αρμοδιότητα της ΑΑΔΕ είναι να απομακρύνει από την υπηρεσία όσους υπαλλήλους έχουν παραβιάσει τον όρκο τους, ώστε να μην μπορούν να συνεχίσουν τη δράση τους. Αντίθετα, η ποινική διάσταση αφορά τις προβλεπόμενες κυρώσεις, όπως η φυλάκιση και τα χρηματικά πρόστιμα.

Παράλληλα, τόνισε ότι για τη διερεύνηση της υπόθεσης δεν αρκεί μόνο το συγκεκριμένο έγγραφο, αλλά απαιτείται η αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων. Ο κ. Πιτσιλής ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει ποια πρόσωπα ενδέχεται να εμπλέκονται, επισημαίνοντας πως δεν είναι ο ίδιος εκείνος που διενεργεί τις έρευνες. Αντίθετα, αρμόδιες υπηρεσίες θα εξετάσουν το σύνολο της δικογραφίας, συμπεριλαμβανομένων πιθανών συνομιλιών, φωτογραφιών και άλλων στοιχείων, ώστε να διαπιστωθεί εάν συνδέονται μεταξύ τους. Όπως υπογράμμισε, η υπόθεση θα διερευνηθεί σε βάθος και η Αρχή θα φτάσει μέχρι τέλους, όπως έχει πράξει και σε προηγούμενες περιπτώσεις.

Με ιδιαίτερα αυστηρό τόνο, ο διοικητής της ΑΑΔΕ επανέλαβε ότι όποιος υπάλληλος αποδειχθεί ότι έχει παραβιάσει τον όρκο του θα απομακρυνθεί από τις τάξεις της Αρχής.

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Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει σε ενδεχομένως λίγους επίορκους εργαζομένους να αμαυρώσουν την εικόνα των 12.500 υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, οι οποίοι, όπως ανέφερε, εργάζονται καθημερινά σε ολόκληρη τη χώρα για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και τη διευκόλυνση του εμπορίου.

Η απάντηση στις καταγγελίες για τις προσλήψεις στην ΑΑΔΕ

Ο Γιώργος Πιτσιλής κλήθηκε, επίσης, να απαντήσει στους ισχυρισμούς σύμφωνα με τους οποίους ορισμένοι από τους υπαλλήλους που φέρονται να εμπλέκονται στις υποθέσεις διαφθοράς είχαν προσληφθεί από τον ίδιο.

Απέρριψε κατηγορηματικά τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς, εξηγώντας ότι οι προσλήψεις στην ΑΑΔΕ δεν πραγματοποιούνται από τον ίδιο, αλλά ακολουθούν συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης και τοποθέτησης προσωπικού.

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Αναφερόμενος στις προσωπικές επιθέσεις που έχει δεχθεί όλα αυτά τα χρόνια, σημείωσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του έχουν συνηθίσει σε τέτοιου είδους επιθέσεις. Εκτίμησε, μάλιστα, ότι ενδέχεται να εξυπηρετούν και άλλες σκοπιμότητες, προσθέτοντας πως κάποιες φορές οι επιθέσεις αυτές μπορεί να αποτελούν συνέπεια θετικών ενεργειών της Αρχής.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι προτεραιότητά του είναι η συνολική εικόνα και η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, ενώ υπογράμμισε ότι η ΑΑΔΕ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για πολιτικούς σκοπούς, ιδιαίτερα όσο πλησιάζουν οι εκλογές. Όπως ανέφερε, η ΑΑΔΕ είναι κρατική υπηρεσία και ανεξάρτητη αρχή, με βασική αποστολή τη διασφάλιση της είσπραξης των δημόσιων εσόδων. Παράλληλα, επισήμανε ότι η λειτουργία της πρέπει να συνεχιστεί απρόσκοπτα και μετά τις εκλογές, ανεξάρτητα από τις πολιτικές εξελίξεις.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ παρουσίασε, επίσης, στοιχεία για το ελεγκτικό έργο της Αρχής, επισημαίνοντας την έκταση των ελέγχων που πραγματοποιούνται ετησίως. Ειδικότερα, όπως ανέφερε, η ΑΑΔΕ διενεργεί κάθε χρόνο περίπου 30.000 τακτικούς ελέγχους, 70.000 επιτόπιους ελέγχους συμμόρφωσης και περισσότερες από 1.000 έρευνες για υποθέσεις απάτης στον ΦΠΑ.

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Από τους τακτικούς ελέγχους, μόνο κατά την προηγούμενη χρονιά βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους 2,7 δισ. ευρώ, ενώ εντοπίστηκαν επιπλέον ποσά άνω των 400 εκατ. ευρώ που σχετίζονταν με απάτη στον ΦΠΑ.

Ο κ. Πιτσιλής υπενθύμισε ότι στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περίπου 1,3 εκατομμύρια επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν να τίθεται συνολικά υπό αμφισβήτηση το έργο της ΑΑΔΕ επειδή δύο επιχειρήσεις δεν είχαν ελεγχθεί.

Υπόθεση «Χωριάτικο»: Η ΑΑΔΕ είχε ξεκινήσει ελέγχους πριν από την αστυνομική έρευνα

Τέλος, αναφερόμενος ειδικότερα στην υπόθεση του «Χωριάτικο», ο διοικητής της ΑΑΔΕ αποκάλυψε ότι είχαν ήδη εντοπιστεί ανάλογες περιπτώσεις και ότι η Αρχή είχε ξεκινήσει τη δική της ελεγκτική διαδικασία.

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Ωστόσο, λόγω της συνεργασίας και του συντονισμού με την Ελληνική Αστυνομία, αποφασίστηκε η ΑΑΔΕ να περιορίσει προσωρινά τις ενέργειές της, προκειμένου να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα η αστυνομική έρευνα.

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Όπως διευκρίνισε, η Αρχή έχει ήδη εντοπίσει και άλλα στοιχεία, ενώ υπάρχουν ελεγκτικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Μάλιστα, χαρακτήρισε ιδιαίτερα εκτεταμένο το δίκτυο που ερευνάται, τονίζοντας ότι η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται.