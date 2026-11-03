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Η Κλέλια Ανδιολάτου τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί στην επιτυχημένη σειρά του MEGA, «Maestro», που φέρει την υπογραφή του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, αποδεικνύοντας ότι εκτός από ομορφιά έχει και ταλέντο.

Η σειρά «Maestro» θα προβληθεί από το Netflix και το MEGA, ενώ τα επεισόδια του 5ου και τελευταίου κύκλου έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την Κλέλια Ανδριολάτου να εκμεταλλεύεται τον ελεύθερο χρόνο της όπως επιθυμεί. Έτσι, εκείνη κάνει συναρπαστικές εξορμήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.

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Πριν από λίγο καιρό η Κλέλια Ανδριολάτου βρέθηκε στο Πήλιο, όπου γιόρτασε μάλιστα και τα γενέθλιά της.

Την Τρίτη (03.11.2026) αποκάλυψε μέσω μίας ανάρτησης στο Ιnstagram ότι βρίσκεται σε έναν άκρως εξωτικό προορισμό. Η Κλέλια Ανδριολάτου βρέθηκε στον Άγιο Δομίνικο της Καραϊβικής και πόζαρε με χάρη σε παραλία της Πούντα Κάνα.

«Plot twist: it’s November», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η γνωστή ηθοποιός.

Μάλιστα, σε μία από τις φωτογραφίες η Κλέλια Ανδιολάτου επιδίδεται στον αγαπημένο της κατακόρυφο. Η ανάρτηση αυτή ενθουσίασε τους διαδικτυακούς της φίλους, που έσπευσαν να της χαρίσουν πολλά likes και κολακευτικά σχόλια.