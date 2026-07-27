Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία ολοκλήρωσε πρόσφατα τα γυρίσματα του τελευταίου κύκλου της επιτυχημένης σειράς του MEGA «Maestro», στο πλευρό του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, διατηρεί ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της.

Σε βίντεο που δημοσίευσε τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, η Κλέλια Ανδριολάτου αποκάλυψε πώς κυλά μία από τις ημέρες των διακοπών της. Φορώντας ένα animal print μαγιό, ξεκίνησε με ασκήσεις γιόγκα, πραγματοποιώντας μεταξύ άλλων τον χαιρετισμό στον Ήλιο, ενώ στη συνέχεια απόλαυσε μια δροσερή στιγμή σε εξωτερική ντουσιέρα.

Advertisement

Advertisement

Το βίντεο ολοκληρώνεται με την ηθοποιό να χαλαρώνει κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο, φορώντας ψάθινο καπέλο και απολαμβάνοντας στιγμές ηρεμίας, επιβεβαιώνοντας ότι οι φετινές της διακοπές είναι αφιερωμένες στην ξεκούραση και την αναζωογόνηση.

Παρότι η Κλέλια Ανδριολάτου επιλέγει να διατηρεί την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δεν διστάζει κατά καιρούς να μοιράζεται μικρά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της, προσφέροντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια εικόνα από τη ζωή της πέρα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Την ίδια ώρα, οι προετοιμασίες για τον τέταρτο κύκλο της αγαπημένης σειράς, που προβάλλεται από το MEGA και το Netflix, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 2025 και πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικές τοποθεσίες, μεταξύ των οποίων η Αθήνα και οι Παξοί, ενώ κατά την περίοδο των Χριστουγέννων μέρος της παραγωγής μεταφέρθηκε στη Βουδαπέστη για τις ανάγκες συγκεκριμένων σκηνών.

Στα νέα επεισόδια αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους και νέα πρόσωπα, με τους ηθοποιούς Γιώργο Χρυσοστόμου και Ανθή Ευστρατιάδου να εντάσσονται στο καστ της σειράς, αναλαμβάνοντας ρόλους που αναμένεται να εμπλουτίσουν την εξέλιξη της ιστορίας.