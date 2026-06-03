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Μια σημαντική αλλαγή στην εμφάνισή της αποκάλυψε η Κλέλια Ανδριολάτου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, παρουσιάζοντας το νέο χρώμα των μαλλιών της.

Η γνωστή ηθοποιός και μοντέλο αποφάσισε να αποχωριστεί την πιο ανοιχτή απόχρωση που διατηρούσε μέχρι πρόσφατα, επιλέγοντας ένα πιο σκούρο καστανό look. Όπως έκανε γνωστό μέσα από την ανάρτησή της, η αλλαγή συνδέεται με επαγγελματικά σχέδια και συγκεκριμένα με έναν νέο ρόλο που ετοιμάζεται να αναλάβει.

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Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, η Κλέλια Ανδριολάτου ποζάρει με τη νέα της εμφάνιση, η οποία απέσπασε θετικά σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Νέος ρόλος, νέα μαλλιά, νέο κεφάλαιο. Είμαι ενθουσιασμένη! Μείνετε συντονισμένοι», προαναγγέλλοντας έτσι τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.

Photo/Instagram Klelia_andriolatou

Photo/Instagram Klelia_andriolatou