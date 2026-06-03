Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με τον σύντροφό της Μπάμπη Τσαούσογλου έκανε η Κλέλια Ανδριολάτου.
Η διάσημη ηθοποιός και ο επιχειρηματίας σύντροφός της παρακολούθησαν την παράσταση «Bacon» με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Μπένο και τον Αλέξανδρο Πιεχόβιακ στο θέατρο «Άνεσις».
Το ζευγάρι εθεάθη στην είσοδο του χώρου και στη συνέχεια στο εσωτερικό του θεάτρου να συνομιλούν και να χαμογελούν ο ένας στον άλλον.
Για την έξοδό της, η Κλέλια Ανδριολάτου επέλεξε τζιν παντελόνι, μαύρο τζάκετ και διακριτικά κοσμήματα, ενώ ολοκλήρωσε το look της, κάνοντας τα μαλλιά της πλεξούδες. Ο επιχειρηματίας εμφανίστηκε με καφέ παντελόνι και σκουρόχρωμη μπλούζα.
Ο σύντροφος της Κλέλιας Ανδριολάτου είναι γιος του Κωνσταντίνου Τσαούσογλου και της Έπης Βούλγαρη, της γνωστής αριστοκρατικής οικογένειας της Κέρκυρας. Ο όμιλός τους δραστηριοποιείται στον χώρο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και της κατασκευής και εμπορίας επίπλων.