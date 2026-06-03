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Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με τον σύντροφό της Μπάμπη Τσαούσογλου έκανε η Κλέλια Ανδριολάτου.

Η διάσημη ηθοποιός και ο επιχειρηματίας σύντροφός της παρακολούθησαν την παράσταση «Bacon» με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Μπένο και τον Αλέξανδρο Πιεχόβιακ στο θέατρο «Άνεσις».

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Μπάμπης Τσαούσογλου-Κλέλια Ανδριολάτου

Το ζευγάρι εθεάθη στην είσοδο του χώρου και στη συνέχεια στο εσωτερικό του θεάτρου να συνομιλούν και να χαμογελούν ο ένας στον άλλον.

Μπάμπης Τσαούσογλου-Κλέλια Ανδριολάτου

Μπάμπης Τσαούσογλου-Κλέλια Ανδριολάτου

Μπάμπης Τσαούσογλου-Κλέλια Ανδριολάτου

Μπάμπης Τσαούσογλου-Κλέλια Ανδριολάτου

Για την έξοδό της, η Κλέλια Ανδριολάτου επέλεξε τζιν παντελόνι, μαύρο τζάκετ και διακριτικά κοσμήματα, ενώ ολοκλήρωσε το look της, κάνοντας τα μαλλιά της πλεξούδες. Ο επιχειρηματίας εμφανίστηκε με καφέ παντελόνι και σκουρόχρωμη μπλούζα.

Ο σύντροφος της Κλέλιας Ανδριολάτου είναι γιος του Κωνσταντίνου Τσαούσογλου και της Έπης Βούλγαρη, της γνωστής αριστοκρατικής οικογένειας της Κέρκυρας. Ο όμιλός τους δραστηριοποιείται στον χώρο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και της κατασκευής και εμπορίας επίπλων.