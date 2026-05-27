Η Κλέλια Ανδριολάτου, που αγαπά ιδιαίτερα τη θάλασσα και το καλοκαίρι, φαίνεται πως απόλαυσε στο έπακρο τη συμμετοχή της στη σειρά Maestro, η οποία προβάλλεται στο MEGA και στο Netflix και γυρίζεται στους πανέμορφους Παξοί.

Το τελευταίο διάστημα, η ηθοποιός επισκέφθηκε αρκετές φορές το νησί για τις ανάγκες των γυρισμάτων του 4ου κύκλου της σειράς, που αναμένεται να προβληθεί μέσα στο 2026.

Την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, μοιράστηκε φωτογραφίες από μια εξόρμησή της σε παραλία. Πρόσφατα είχε αποκαλύψει πως βρέθηκε και στους Αντίπαξους, δημοσιεύοντας σχετικό φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό. Οι νέες αναρτήσεις της φαίνεται να προέρχονται από την ίδια εξόρμηση, καθώς το τοπίο και τα χαρακτηριστικά γαλαζοπράσινα νερά μοιάζουν ίδια.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στα stories και στις δημοσιεύσεις της στο Instagram, τις φωτογραφίες τράβηξε ο Κοσμάς Κουμιανός.

Τα γυρίσματα της 4ης σεζόν του Maestro ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 2025 και πραγματοποιήθηκαν τόσο στην Αθήνα όσο και στους Παξούς, ενώ κατά την περίοδο των Χριστουγέννων έγιναν και σκηνές στη Βουδαπέστη.

Στα νέα επεισόδια αναμένεται να προστεθούν και νέοι χαρακτήρες, τους οποίους θα υποδυθούν οι ηθοποιοί Γιώργος Χρυσοστόμου και Ανθή Ευστρατιάδου.