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Η Κλέλια Ανδριολάτου πέρασε το Σαββατοκύριακό της στους καταρράκτες της Παλαιοκαρυάς στα Τρίκαλα, από όπου μοιράστηκε μια σειρά από φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους. Η ηθοποιός και μοντέλο πόζαρε φορώντας ένα πολύχρωμο μπικίνι, απολαμβάνοντας το φυσικό τοπίο της περιοχής.

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε την Κυριακή 19 Ιουλίου, η Κλέλια Ανδριολάτου εμφανίζεται άλλοτε μόνη της και άλλοτε μαζί με την αδερφή της, Ναστάζια, αλλά και αγαπημένα της πρόσωπα, αποτυπώνοντας στιγμές από την καλοκαιρινή τους απόδραση.

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Σε ορισμένες φωτογραφίες ποζάρει χαμογελαστή με φόντο το πέτρινο γεφύρι της Παλαιοκαρυάς και τον έναν από τους δύο εντυπωσιακούς καταρράκτες που βρίσκονται στο σημείο.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο αγάπη».