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H Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές, επιλέγοντας μικρές αποδράσεις στη φύση, μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Η ηθοποιός μετά τη λίμνη Τριχωνίδα και τις όχθες του ποταμού Αχέρωντα, βρέθηκε στις πηγές του Λούρου, όπου είχε την ευκαιρία να κολυμπήσει στα καταγάλανα νερά και να απολαύσει το καταπράσινο τοπίο.

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Το μεσημέρι της Δευτέρας (17/8), η Κλέλια Ανδριολάτου μοιράστηκε στιγμιότυπα από την εξόρμησή της με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media φωτογραφίες από το φυσικό τοπίο, αλλά και βίντεο από τις βουτιές της.

