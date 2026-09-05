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Μία διαφορετική καλοκαιρινή φωτογραφία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Κλέλια Ανδριολάτου, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ηθοποιός και μοντέλο έκανε την ανάρτησή της την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, δημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπο από την παραλία. Στη φωτογραφία ποζάρει με την πλάτη στον φακό, κοιτάζοντας τη θάλασσα, ενώ βρίσκεται καθισμένη πάνω σε μία πετσέτα στην άμμο.

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Η Κλέλια Ανδριολάτου επέλεξε να φορέσει μόνο το κάτω μέρος του μαγιό της, ένα μαύρο μπικίνι, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα ψάθινο καπέλο.

Τη φωτογραφία συνόδευσε με το τραγούδι «Θάλασσα» των Σκιαδαρέσες, δίνοντας στην καλοκαιρινή της ανάρτηση μία πιο ανέμελη και χαλαρή διάθεση.