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Έναν διαφορετικό τρόπο επέλεξε η Κλέλια Ανδριολάτου για να χαλαρώσει και να γυμναστεί, έχοντας ως φόντο το εντυπωσιακό τοπίο του ποταμού Αχέροντα.

Η ηθοποιός και μοντέλο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βίντεο από την εξόρμησή της, στο οποίο εμφανίζεται με το μαγιό της να κάνει ασκήσεις γιόγκα δίπλα στο ποτάμι.

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Η Κλέλια Ανδριολάτου άπλωσε μια πετσέτα στην άμμο και ξεκίνησε την προπόνησή της, παρουσιάζοντας στους ακολούθους της μερικές από τις κινήσεις που έκανε.

Στο βίντεο, η ίδια φαίνεται να στηρίζει το κεφάλι της στο έδαφος και να πραγματοποιεί παράλληλα διάφορες ασκήσεις με τα πόδια της, απολαμβάνοντας τη γυμναστική μέσα στο φυσικό τοπίο.

Μάλιστα, η ηθοποιός χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη εμπειρία «θεραπευτική», όπως έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram.

Η δημοσίευση έγινε την Κυριακή 9 Αυγούστου και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των διαδικτυακών της φίλων, με την Κλέλια Ανδριολάτου να συνδυάζει για ακόμη μία φορά τις καλοκαιρινές της στιγμές με την άσκηση και τη χαλάρωση.