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Οι τηλεφωνικοί διάλογοι που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. μεταξύ του 37χρονου επικεφαλής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», Κωνσταντίνου Φιρινίδη, και της συντρόφου του είναι πραγματικά σοκαριστικοί και προκλητικοί, καθώς αποκαλύπτουν την απόλυτη απάθεια με την οποία ξόδευαν τις δωρεές που προορίζονταν για άρρωστα παιδιά.

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Στις συνομιλίες αυτές, το ζευγάρι φαίνεται να λογομαχεί, όχι από τύψεις, αλλά για το ποιος από τους δύο ξόδεψε τα περισσότερα χρήματα μέσα σε ελάχιστες ημέρες, με αναφορές σε χιλιάδες ευρώ που «έκαναν φτερά» σε πολυτελή διαβίωση, μπουζούκια και αισθητικές επεμβάσεις.

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Φιρινίδης Κωνσταντίνος: Παναγία μου και Χριστέ μου, όλη την ώρα, δεν αντέχω άλλο.

Σύντροφος: Ε σου περνάω τώρα τα, τα 5000 για να μπορέσεις να κάνεις την, και αύριο θα, θα περάσω και τα υπόλοιπα. Καλά;

Φιρινίδης Κωνσταντίνος: Ρε αγάπη μου θες να δεις λίγο τις κινήσεις σε παρακαλώ γιατί αρχίζω και θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε;

Σύντροφος: Θα τα δω όλα. Απλά πρέπει να τελειώσω με αυτό. Γιατί είναι η ώρα τώρα και ο Γιώργος μου είπε ότι επείγει να πληρώσω την εφορία, ΦΙΡΙΝΙΔΗΣ Κωνστα, και πρέπει να γίνει τώρα το έμβασμα, δεν μπορούμε να το ακυρώσουμε. Που το κάναμε έτσι, ποσό, 5000, αιτιολογία, προκαταβολή τιμολογίου, «ΜΑΡΚ». Κλείσε αγάπη μου να κάνω αυτά και θα κάτσω όλα να τα μετρήσω. Μετρ, σιγά-σιγά.

Φιρινίδης Κωνσταντίνος: Ναι μέτρα τα, μέτρα τα και μην αγχώνεσαι.

Σύντροφος: Έφαγα εγώ 20 χιλιάρικα; Έχω πάθει σοκ τώρα.

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Φιρινίδης Κωνσταντίνος: Όχι, μπορεί αγάπη μου να μην έφαγες αλλά εγώ π.χ. να έχω πάρει 6-7 χιλιάρικα που στα ‘στειλα.

Σύντροφος: Ε άρα θα πρέπει να τα ‘χω. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ δεν τα βρίσκω. Ξέρω τι χάλασα. Π.χ. στη, αυτή τη στιγμή έχω τεσσεράμισι. Ξέρω τι έφαγα, ενάμισι χιλιάρικο. Να 200 ευρώ έκανε το φόρεμα, έκλεισα και τα εισιτήρια. Δηλαδή, περίμενε λίγο.

Περίμενε λίγο α γράψω το «ΜΑΡΚ». Φέρε και στις θεραπείες έδωσα, ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία, εκατό πενήντα τέσσερα, εφτά, τρία, εννιά, δεκαεννιά, εκατό ενενήντα τρία. Ε άμεση αποστολή, ας, ελπίζω να έρθουν 5 χιλιάρικα, θα έρθουν πιστεύω, γιατί να μην έρθουν; Έξοδα σε βάρος δικά μου, εντολέα. Για να επισυνάψω και το (ακατάληπτο). Αγάπη μου κλείσε αν μπορείς σε παρακαλώ γιατί είμαι με τα ακουστικά.

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«Μαμά, δεν ξέρεις, εγώ τους χάρισα 50 χιλιάρικα»

Σε άλλη συνομιλία που κατέγραψαν οι αρχές, η σύντροφος εμφανίζεται να παραπονιέται σε συγγενικό της πρόσωπο (τη μητέρα της) για τη μοιρασιά των χρημάτων, υποστηρίζοντας ότι ο 37χρονος κρατούσε τη μερίδα του λέοντος:

Σύντροφος: «Τα έφαγε όλα αυτός και εμένα μου έδωσε μόνο πέντε χιλιάρικα για να κάνω τα δικά μου».

Στη συνέχεια του διαλόγου, η ίδια ισχυρίζεται προκλητικά: «Μαμά, δεν ξέρεις, εγώ τους χάρισα 50 χιλιάρικα», αναφερόμενη σε χρήματα από τις δωρεές που διοχέτευσε σε δικούς της ανθρώπους.

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Αναλυτικά οι διάλογοι:

Μητέρα: (ακατάληπτο) την αγάπη μου και μόλις πάρω τα, τα λεφτά από τα ενοίκιο.

Σύντροφος: Αχ μαμά.

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Μητέρα: Από τον….

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Σύντροφος: Δεν με νοιάζουν.

Μητέρα: Θα στα δώσω εγώ.

Σύντροφος: Μαμά, δεν με νοιάζουν τα λεφτά, το ξέρεις πολύ καλά για θέματα που αφοράν τα ανήψια μου. Εγώ τους χάρισα 50 χιλιάρικα, νομίζεις με νοιάζουν τα λεφτά;

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Οι αναφορές για μεγάλη ζωή

Από τις υπόλοιπες συνομιλίες της δικογραφίας προκύπτει ότι το ζευγάρι χρησιμοποιούσε τους λογαριασμούς της ΜΚΟ σαν προσωπικό τους «κουμπαρά». Οι διάλογοι κινούνται γύρω από θέματα που αφορούν αισθητικές θεραπείες και ψώνια, καθώς ήθελαν να συνεννοηθούν για πληρωμές σε κέντρα αισθητικής, αγορές πανάκριβων ρούχων και αξεσουάρ.

Επιπλέον, έκαναν κρατήσεις στα μπουζούκια, συνομιλώντας για το ποια βράδια θα βγουν, πού θα κλείσουν πρώτο τραπέζι και πόσα «λουλούδια» και φιλοδωρήματα θα αφήσουν στους υπαλλήλους των νυχτερινών κέντρων.

Από τους διάλογους προκύπτει ότι το ζευγάρι προχωρούσε εμβάσματα χιλιάδων ευρώ που κατευθύνονταν σε στοιχηματικές εταιρείες και χρηματοδοτήσεις ερασιτεχνικών ομάδων.

Ξεχωρίζουν οι εξής διάλογοι:

Φιρινίδης Κωνσταντίνος: Έλα αγάπη μου.

Σύντροφος: Το σήκωσε το τηλέφω, απάντησε ο ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ και λέει πείτε μου αύριο. Καλύτερα αγάπη μου να τον πούμε αύριο ένα σχετικά μικροποσό να τον πούμε γι’ αυτό καλύπτει αυτά και αυτά ακριβώς και αν είναι να το βάλει αγάπη μου. Εντάξει;

Φιρινίδης Κωνσταντίνος: Ναι ναι εννοείται μπράβο.

Σύντροφος: Άιντε μωράκι μου φιλάκια πολλά πολλά πολλά.

Φιρινίδης Κωνσταντίνος:Φιλιά.

Αυτοί οι διάλογοι, σε συνδυασμό με τις καταγγελίες των απελπισμένων γονέων που έβλεπαν τα παιδιά τους να δίνουν μάχη για τη ζωή τους χωρίς να λαμβάνουν τη βοήθεια που ο κόσμος τους έστελνε, έχουν προκαλέσει τεράστιο κύμα οργής στην κοινή γνώμη