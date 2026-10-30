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Υπάρχουν αυτοί που έκαναν εγγραφή στο 5άρι ένα βράδυ, παρασυρμένοι από έναν φίλο runner κι ένα «έλα ρε, φέτος το κάνουμε». Υπάρχουν αυτοί που τρέχουν τρεις φορές την εβδομάδα και ξέρουν απέξω κάθε ανηφόρα της γειτονιάς. Και υπάρχουν και αυτοί που μετράνε αντίστροφα για την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, έχουν το πρόγραμμα προπόνησης κολλημένο στο ψυγείο και βλέπουν τη διαδρομή Μαραθώνας – Παναθηναϊκό Στάδιο στον ύπνο τους.

Είτε ανήκεις στην πρώτη κατηγορία είτε στην τρίτη, το σαββατοκύριακο του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας σε περιμένει με την κλασική διαδρομή των 42,195 χιλιομέτρων ή με τις εναλλακτικές των 10 και 5 χιλιομέτρων. Και όλοι κάνουν την ίδια ερώτηση λίγες εβδομάδες πριν: με τι θα τρέξω;

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Με ποιο παπούτσι θα τρέξεις;

Το σωστό παπούτσι δεν είναι το ακριβότερο ούτε αυτό που φοράει ο νικητής. Είναι αυτό που ταιριάζει στο πόσο και στο πώς τρέχεις εσύ. Γι’ αυτό η INTERSPORT έχει χωρίσει τη running συλλογή σε τρία επίπεδα, Beginners, Advanced και Race, με όλα τα κορυφαία brands του χώρου να σε περιμένουν μαζεμένα σε μία κατηγορία. Αντί να γυρίζεις από μαγαζί σε μαγαζί, τα βάζεις δίπλα-δίπλα και διαλέγεις.

Για όσους ξεκινούν τώρα (Beginners). Αν το μεγαλύτερό σου ζητούμενο είναι να τερματίσεις χαμογελώντας, ψάξε παπούτσι που σε κρατάει άνετο και σταθερό από το πρώτο χιλιόμετρο. Στην ενότητα Beginners θα βρεις το Under Armour Velociti Distance και το adidas Adizero Pacer, που σε συνοδεύουν από τις πρώτες σου προπονήσεις μέχρι τη γραμμή τερματισμού των 5 ή 10 χιλιομέτρων, χωρίς να χρειάζεται να ξέρεις τίποτα για drops και αφρούς.

Για όσους τρέχουν σταθερά (Advanced). Αν έχεις ήδη κάνα δυο 10άρια στην πλάτη και θέλεις ένα παπούτσι για τα πολλά χιλιόμετρα, εδώ είναι η μεγαλύτερη ποικιλία. Για μαλακό, γεμάτο πάτημα στα long runs της Κυριακής, κοίταξε το Hoka Bondi 9, το Brooks Glycerin Max 2, το Nike Vomero Plus και το Saucony Triumph 24. Για κάτι πιο ζωηρό στο tempo της Τετάρτης, το ASICS Novablast 6, το ON Cloudmonster 3 και το adidas Adizero Evo SL.

Για όσους κυνηγάνε χρόνο (Race). Εδώ μετράνε τα γραμμάρια και η απόδοση σε κάθε βήμα. Το Puma Deviate Nitro 4 και το ENA Proto Gamma Marathon είναι φτιαγμένα για τις γρήγορες προπονήσεις και για τη μέρα που θα κυνηγήσεις το προσωπικό σου ρεκόρ. Το δεύτερο μάλιστα έρχεται από τη νέα running συνεργασία της INTERSPORT με την ENA.

Όλα τα κορυφαία brands, τρία επίπεδα. Βρες το παπούτσι που ταιριάζει στη δική σου διαδρομή

Τι άλλο χρειάζεσαι εκτός από το παπούτσι;

Ρώτα έναν δρομέα με πολλούς Μαραθωνίους στο ενεργητικό του τι του χάλασε τον αγώνα. Σπάνια θα σου πει «το παπούτσι». Συνήθως θα σου πει ένα καινούριο μπλουζάκι που τον ταλαιπωρούσε από το 25ο χιλιόμετρο, μια κάλτσα που γλιστρούσε ή ένα πρωινό με θερμοκρασία που δεν υπολόγισε.

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Γι’ αυτό το kit δεν τελειώνει στα παπούτσια. Τεχνικές κάλτσες χωρίς ραφές. Μπλουζάκι που να αναπνέει και ένα ελαφρύ αντιανεμικό για την ώρα που περιμένεις στη γραμμή εκκίνησης. Καπέλο ή κορδέλα για τον ιδρώτα, ζώνη για κινητό και gels. Τα βρίσκεις στα καταστήματα και στο e-shop της INTERSPORT, εκεί που διαλέγεις και το παπούτσι σου, ώστε να τα δοκιμάσεις όλα μαζί πριν τη μεγάλη μέρα.

Και ο χρυσός κανόνας κάθε δρομέα: τίποτα καινούριο την ημέρα του αγώνα. Οτιδήποτε φορέσεις στις 8 Νοεμβρίου πρέπει να έχει ήδη δοκιμαστεί στα long runs σου.

Αυτό σημαίνει ότι η ώρα να συμπληρώσεις το kit είναι τώρα, όχι την Παρασκευή πριν από τον αγώνα.

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Έχεις ακόμη χρόνο να τα συνηθίσεις στις προπονήσεις. Δες τα running παπούτσια με -20% έως 29/10

Your Marathon starts here: δεν τρέχεις μόνος

Το πιο δύσκολο κομμάτι της προετοιμασίας δεν είναι τα χιλιόμετρα. Είναι οι μέρες που δεν έχεις κέφι να βγεις. Εκεί βοηθάει να ξέρεις ότι κάποιοι σε περιμένουν.

Αυτό έχει στήσει η INTERSPORT φέτος γύρω από τον Μαραθώνιο. Με τους adidas Runners και τον Νικόλα Νάνο και την ομάδα URC έγιναν ομαδικά runs με σύνθημα «Your Marathon starts here». Πραγματοποιήθηκαν και runs με τα κορυφαία brands του χώρου, ενώ τα επόμενα ραντεβού ανακοινώνονται στο Instagram της INTERSPORT, όπου μπορείς να ενημερωθείς και να τα παρακολουθείς. Ένας τρόπος να τρέξεις μαζί με κόσμο που έχει τον ίδιο στόχο με σένα.

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Το επόμενο run σε περιμένει. Μάθε για τα runs της INTERSPORT

Και αν θέλεις να δεις πώς μοιάζει η διαδρομή από μέσα, τα INTERSPORT Pro Marathon Stories ακολουθούν δρομείς που ετοιμάζονται για τα 42 χιλιόμετρα: μοιράζονται την ιστορία τους, τις δυσκολίες που πέρασαν, τις προπονήσεις τους και τον εξοπλισμό που διάλεξαν. Καμιά φορά η καλύτερη συμβουλή δεν βγαίνει από κάποιο εγχειρίδιο, αλλά από κάποιον που τα πέρασε όλα αυτά λίγες μέρες πριν από σένα.

Από το πρώτο run μέχρι τη γραμμή του Παναθηναϊκού Σταδίου. Δες όλες τις ιστορίες εδώ

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Ο Μαραθώνιος της Αθήνας έχει ένα παράδοξο. Είναι η πιο απαιτητική διαδρομή που θα τρέξεις, με ανηφόρα σχεδόν μέχρι το 31ο χιλιόμετρο, και ταυτόχρονα η μόνη που τερματίζει μέσα στο Καλλιμάρμαρο, εκεί που τερμάτισε και ο πρώτος Ολυμπιακός Μαραθώνιος το 1896. Εκεί μέσα, κανείς δεν θυμάται τι παπούτσι φορούσε ο διπλανός του. Θυμάται τα πρωινά που σηκώθηκε χωρίς κέφι, τον κόσμο που φώναζε το όνομά του στο τελευταίο χιλιόμετρο και τη στιγμή που το στάδιο άνοιξε μπροστά του και κατάλαβε ότι τα κατάφερε.

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Και ο καλύτερος εξοπλισμός είναι αυτός που ξεχνάς ότι φοράς. Γιατί τότε το μυαλό σου μένει εκεί που πρέπει: στη διαδρομή, στον κόσμο που σε περιμένει και στη στιγμή που θα περάσεις τη γραμμή του τερματισμού.

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