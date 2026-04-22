Στιγμές βαθιάς συγκίνησης και αλληλεγγύης χάρισε ο φετινός Μαραθώνιος της Βοστώνης ένας από τους πιο ιστορικούς αγώνες δρόμου παγκοσμίως.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν δρομείς να εξαντλούν κάθε απόθεμα δύναμης προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδρομή, αποδεικνύοντας τι σημαίνει θέληση και επιμονή.

Ξεχωριστή στιγμή ήταν όταν ένας αθλητής κατέρρευσε λίγα μέτρα πριν από τη γραμμή του τερματισμού, ανήμπορος να συνεχίσει. Τότε, παρά την εμφανή κόπωση, ένας άλλος δρομέας έσπευσε να τον βοηθήσει, αγκαλιάζοντάς τον και στηρίζοντάς τον. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, προστέθηκε και τρίτος συμμετέχων, με τους τρεις τους να κινούνται μαζί προς τον τερματισμό μέσα σε αποθέωση από το κοινό.

Σε άλλο στιγμιότυπο, ο ίδιος αθλητής φαίνεται να συνεχίζει υποβασταζόμενος από τους δύο συναθλητές του, ολοκληρώνοντας τελικά την προσπάθειά του.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, οι θεατές που βρίσκονταν κατά μήκος της διαδρομής χειροκροτούσαν ασταμάτητα, προσφέροντας ψυχολογική ώθηση στους συμμετέχοντες.

Το κοινό στοιχείο όλων όσοι αγωνίστηκαν ήταν ένα: κανείς δεν εγκατέλειπε εύκολα.

Άλλοι δρομείς περπατούσαν στα τελευταία μέτρα, άλλοι σταματούσαν στιγμιαία και έβρισκαν τη δύναμη να συνεχίσουν, ενώ υπήρχαν και περιπτώσεις αθλητών που ενθάρρυναν ο ένας τον άλλον για να φτάσουν μαζί στον στόχο.

@hverrdeyt The finish line is always emotional. It's not about seeing them win, but seeing them not give up on themselves. Boston Marathon 2026

Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν και οι εικόνες στον τερματισμό: συμμετέχοντες σήκωναν τα χέρια στον ουρανό με ανακούφιση, άλλοι έπεφταν στα γόνατα, ενώ ένας αθλητής ολοκλήρωσε τη διαδρομή φορώντας τεχνητά μέλη.

Η μνήμη της επίθεσης του 2013

Ο Μαραθώνιος της Βοστώνης έχει και έντονο συμβολισμό, καθώς το 2013 σημαδεύτηκε από τη βομβιστική επίθεση κοντά στη γραμμή του τερματισμού, στην οδό Boylston Street.

Από τις δύο εκρήξεις έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι: η Krystle Campbell, η Lu Lingzi και ο Martin Richard, ενώ δεκάδες τραυματίστηκαν σοβαρά.

Δράστες της επίθεσης ήταν τα αδέλφια Tamerlan Tsarnaev και Dzhokhar Tsarnaev.