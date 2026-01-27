Μια εικόνα που δύσκολα συναντά κανείς σε μεγάλη πόλη κατέγραψε βίντεο αυτόπτη μάρτυρα στη Βοστώνη. Ένας σκιέρ και ένας snowboarder εκμεταλλεύτηκαν το πυκνό χιόνι που άφησε πίσω της η χιονοθύελλα και κατέβηκαν τους δρόμους της πόλης, μετατρέποντάς τους σε αυτοσχέδια πίστα.

Στα πλάνα, οι δύο κινούνται άνετα πάνω στο χιόνι, την ώρα που η κυκλοφορία είναι περιορισμένη, με τους δρόμους να θυμίζουν περισσότερο ορεινό τοπίο παρά αστικό περιβάλλον. Το βίντεο διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας σχόλια και χαμόγελα.

Advertisement

Advertisement

Η κακοκαιρία που έπληξε μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών άφησε δεκάδες εκατομμύρια πολίτες να προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές. Από το Νέο Μεξικό έως τη Νέα Αγγλία, το ύψος του χιονιού έφτασε κατά τόπους έως και τα 30 εκατοστά, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

Well that's one way to get around Boston during a blizzard… pic.twitter.com/92VeBeAIzY January 26, 2026

Μέσα στο χάος που προκάλεσε η καταιγίδα, οι εικόνες από τη Βοστώνη ξεχώρισαν, δείχνοντας πώς κάποιοι επέλεξαν να αντιμετωπίσουν την κακοκαιρία με διάθεση παιχνιδιού.

Η αυθεντικότητα του βίντεο επιβεβαιώθηκε από το Reuters, μέσω των μεταδεδομένων του πρωτότυπου αρχείου.