«Φαίη, σε παρακαλώ βάλε λεφτά, το παιδί θα πεθάνει»

Facebook/Faih Zakakoy - Η γυμνάστρια που εξαπατήθηκε από την ΜΚΟ με τα άρρωστα παιδιά

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η γυμνάστρια Φαίη Ζακάκου κατέθεσε συνολικά 13.900 ευρώ σε ΜΚΟ, πιστεύοντας ότι συνέβαλλε στην οικονομική ενίσχυση παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η ίδια υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα απάτης, καθώς ανταποκρινόταν επί δύο χρόνια σε συναισθηματικά φορτισμένες εκκλήσεις για βοήθεια που δημοσιεύονταν στα κοινωνικά δίκτυα.

Η γυμνάστρια διευκρίνισε ότι δεν διατηρούσε προσωπικές σχέσεις με τα μέλη της οργάνωσης και ότι προχώρησε σε δωρεές αποκλειστικά για ανθρωπιστικούς σκοπούς.

Στο πλαίσιο των δηλώσεών της, αναφέρθηκε επίσης σε ανεξάρτητους μηχανισμούς συγκέντρωσης χρημάτων για παιδιά, διαχωρίζοντας τις προσωπικές της ενέργειες από τη δραστηριότητα της ΜΚΟ.

Η παρέμβασή της πραγματοποιήθηκε προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήματα χρηστών για τη δημόσια προβολή της οργάνωσης και να ξεκαθαρίσει τη θέση της απέναντι στις Αρχές.

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Στο επίκεντρο της υπόθεσης εξαπάτησης πολιτών μέσω εράνων για άρρωστα παιδιά βρίσκεται γνωστή ΜΚΟ, με τη επιχειρηματίας Φαίη Ζακάκου να αποκαλύπτει ότι συγκαταλέγεται στους ανθρώπους που προσέφεραν σημαντικά χρηματικά ποσά στην οργάνωση, θεωρώντας ότι ενίσχυαν παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Όπως γνωστοποίησε η ίδια μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η συνολική οικονομική συνεισφορά της έφτασε τα 13.900 ευρώ. Στην ανάρτησή της εξηγεί πώς πείστηκε να συμμετέχει στις εκκλήσεις για οικονομική βοήθεια, ενώ απαντά και σε χρήστες που της ζήτησαν να δώσει εξηγήσεις για τη δημόσια προβολή της συγκεκριμένης ΜΚΟ.

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Η επιχειρηματίας υπογραμμίζει ότι δεν έχει καμία κατηγορία σε βάρος της και πως η σχέση της με την οργάνωση περιοριζόταν στις δωρεές που πραγματοποιούσε. Όπως αναφέρει, δεν είχε αναπτύξει προσωπικούς ή φιλικούς δεσμούς με τα μέλη της, αλλά πίστευε ότι υποστήριζε μια αξιόλογη ανθρωπιστική πρωτοβουλία.

«Πάρα πολλοί επώνυμοι έχουν κάνει αναδημοσιεύσεις για την Παιδική Χαρά εδώ και πάρα πολλά χρόνια», αναφέρει, επισημαίνοντας ότι οι εκκλήσεις της οργάνωσης είχαν λάβει ευρεία δημοσιότητα και είχαν αναπαραχθεί από αρκετά γνωστά πρόσωπα.

Η Φαίη Ζακάκου υποστηρίζει ότι για διάστημα δύο ετών ανταποκρινόταν στις εκκλήσεις που δημοσιεύονταν για την οικονομική ενίσχυση παιδιών, καταθέτοντας χρήματα σε κάθε νέα περίπτωση που παρουσιαζόταν.

«Επί δύο χρόνια για το κάθε παιδί που ανεβάζανε έβαζα λεφτά. Δεν ήταν φίλοι μου, δεν ήταν γνωστοί, απλά πίστευα σε ένα κοινωνικό έργο», σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Φαίη, σε παρακαλώ βάλε λεφτά, το παιδί θα πεθάνει»

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η αναφορά της στα μηνύματα που, όπως λέει, λάμβανε από ανθρώπους που ζητούσαν την οικονομική της βοήθεια. Σύμφωνα με την ίδια, οι εκκλήσεις ήταν φορτισμένες συναισθηματικά και περιλάμβαναν αναφορές σε παιδιά που κινδύνευαν άμεσα.

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«Φαίη σε παρακαλώ βάλε λεφτά, το παιδί θα πεθάνει», ήταν ένα από τα μηνύματα που, όπως περιγράφει, έφταναν στα χέρια της.

Η ίδια αναφέρει ότι κάθε φορά ανταποκρινόταν, καθώς πίστευε πως η συνεισφορά της θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση ενός σοβαρού προβλήματος υγείας. Μάλιστα, μετά τις καταθέσεις χρημάτων, όπως υποστηρίζει, λάμβανε μηνύματα ευγνωμοσύνης από τους ανθρώπους που επικοινωνούσαν μαζί της.

«Είσαι μεγάλη ψυχή Φαίη, σε ευχαριστούμε Φαίη», της έγραφαν, σύμφωνα με όσα μεταφέρει στο βίντεό της.

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Η περίπτωση του μικρού Άλεξ και η δωρεά των 3.000 ευρώ από τον Νίκο Οικονομόπουλο

Ένα ακόμη ζήτημα που θέλησε να διευκρινίσει η Φαίη Ζακάκου αφορά την υπόθεση του μικρού Άλεξ Μιτεβ, για τον οποίο είχε οργανωθεί εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων.

Όπως εξηγεί, για το παιδί υπήρχε ξεχωριστός τραπεζικός λογαριασμός για τη συγκέντρωση δωρεών, ανεξάρτητα από τη μεταγενέστερη εμπλοκή της «Παιδικής Χαράς» στην προσπάθεια οικονομικής υποστήριξής του.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρεται και στον τραγουδιστή Νίκο Οικονομόπουλο, ο οποίος, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, είχε προσφέρει το ποσό των 3.000 ευρώ για την ενίσχυση του μικρού Άλεξ.

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Η συγκεκριμένη αναφορά γίνεται προκειμένου να αποσαφηνιστεί ότι υπήρχε ανεξάρτητος μηχανισμός συγκέντρωσης χρημάτων για το παιδί και ότι δεν συνδέονταν απαραίτητα όλες οι σχετικές δωρεές με τη δραστηριότητα της ΜΚΟ που βρίσκεται σήμερα υπό έρευνα.

«Μας κάλεσαν και μας είπαν ότι εξαπατηθήκαμε»

Η επιχειρηματίας περιγράφει και τον τρόπο με τον οποίο πληροφορήθηκε ότι είχε πέσει θύμα της φερόμενης απάτης, όπως και άλλοι άνθρωποι που είχαν προσφέρει χρήματα.

«Μας καλέσανε, μας είπαν ότι εξαπατηθήκαμε», αναφέρει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη στιγμή που έμαθε τι είχε συμβεί.

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Η δημόσια παρέμβασή της έγινε μετά από δύο σχόλια που δέχθηκε στα social media, με χρήστες να της ζητούν να τοποθετηθεί για τη συμμετοχή της στην προβολή των εράνων και τη στήριξη της οργάνωσης.

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Μέσα από το βίντεο, η Φαίη Ζακάκου επιχειρεί να ξεκαθαρίσει τη θέση της, διαχωρίζοντας τις δωρεές που έκανε με καλή πίστη και την αναδημοσίευση εκκλήσεων για βοήθεια από τις δραστηριότητες που εξετάζουν οι Αρχές.

Όπως τονίζει, η ίδια δεν βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορίες, αλλά θεωρεί ότι ανήκει στους ανθρώπους που εξαπατήθηκαν, καθώς εμπιστεύτηκαν τις εκκλήσεις της ΜΚΟ και προσέφεραν χρήματα με την πεποίθηση ότι θα κατέληγαν σε παιδιά που είχαν πραγματικά ανάγκη.

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