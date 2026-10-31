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Αστυνομική επιχείρηση σε πολλές περιοχές της Ελλάδας οδήγησε στον εντοπισμό και την κατάθεση γονέων 34 ωφελούμενων παιδιών σχετικά με την παράνομη δραστηριότητα.

Από τις έρευνες προέκυψε ότι από τα 3.940.692 ευρώ των δωρεών, μόνο ένα μέρος διατέθηκε στις οικογένειες, με το παράνομο όφελος να ανέρχεται στα 2.829.516 ευρώ.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό και άλλων γονέων, ενώ η διοίκηση της οργάνωσης είχε ευχαριστήσει δημόσια τον Νίκο Κοκλώνη για τη συνεισφορά του.

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Ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης ήταν ανάμεσα στους γνωστούς Έλληνες που είχαν προσφέρει χρήματα στη γνωστή ΜΚΟ που αποδείχτηκε τελικά εγκληματική οργάνωση με έδρα τη Θεσσαλονίκη, εξαπατώντας το κοινό που έκανε σημαντικές δωρεές για τις θεραπείες παιδιών με σοβαρές ασθένειες.

Όπως έχει γνωστό, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, έλαβε χώρα ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, υπό το συντονισμό του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή αστυνομικών της Δ.Α.Ο.Ε., της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, και των Διευθύνσεων Αστυνομίας Πειραιώς, Ακαρνανίας, Μαγνησίας, Πιερίας, Κορινθίας, Λάρισας, Ηλείας, Τρικάλων, Χανίων, Ημαθίας, Άρτας, Α’ και Β’ Δωδεκανήσου, Καβάλας, Δράμας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ροδόπης, Εύβοιας, Κοζάνης, Φθιώτιδας και Αρκαδίας.

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Σκοπός ήταν ο εντοπισμός και η σύλληψη των εμπλεκόμενων στην εγκληματική δραστηριότητα προσώπων, καθώς και τον εντοπισμό των οικογενειών των ωφελούμενων παιδιών προκειμένου να καταθέσουν σχετικώς όσα γνωρίζουν για την υπόθεση. Έως το απόγευμα του Σαββάτου είχαν εντοπιστεί και καταθέσει γονείς 34 ωφελούμενων παιδιών.

Από τη συνδυαστική ανάλυση της αρμόδιας Υπηρεσίας και τα όσα κατέθεσαν οι γονείς των ωφελούμενων παιδιών που εντοπίστηκαν, προέκυψε ότι οι προαναφερόμενοι ωφελούμενοι έλαβαν αθροιστικά χρηματικό ποσό περίπου 1.111.176€, ενώ οι αντίστοιχες πιστώσεις δωρεών ανέρχονταν σε 3.940.692€, χρήματα που προορίζονταν για την κάλυψη αναγκών παιδιών με βαριές ασθένειες και τα οποία ποτέ δεν διατέθηκαν για το σκοπό αυτό.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα αποτέλεσμα το παράνομο όφελος ανέρχεται περίπου σε 2.829.516€. Συνεχίζεται η προσπάθεια εντοπισμού γονέων και άλλων ωφελούμενων παιδιών.

Η ανάρτηση του προέδρου της ΜΚΟ: «Ο κος Κοκλώνης δεν επιθυμούσε τη δημοσιοποίηση της προσφοράς του»

Ο Πρόεδρος κος ΧΧΧΧΧΧ και το ΔΣ της ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧ ευχαριστεί θερμά τον κύριο Νίκο Κοκλώνη για την αμέριστη συμπαράσταση του στο έργο μας αυτές τις δύσκολες μέρες που διανύουμε! Το συγκεκριμένο ευχαριστώ γίνεται γιατί ο κος Κοκλώνης όχι μόνο παρείχε βοήθεια δυο φορές σε οικογένειες που είχαν άμεσα την ανάγκη μας, αλλά κυρίως γιατί οι κινήσεις του αυτές είναι κινήσεις καρδιάς και όχι αυτοπροβολής, μιας και ο ίδιος δεν επιθυμούσε τη δημοσιοποίηση της δωρεάς του και της βοήθειας που παρείχε τόσο άμεσα και απλόχερα.

Εμείς όμως προβάλουμε την κίνηση αυτή γιατί μας συγκίνησε και είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε σε έναν άνθρωπο με Α κεφάλαιο. Μακάρι η πράξη του αυτή να αποτελέσει έμπνευση και για άλλους. «Κύριε Κοκλώνη ένα ευχαριστώ πραγματικά είναι λίγο, να είστε πάντα γέρος!!!» Ο Πρόεδρος κος ΧΧΧΧΧΧ #paidia #nkoklonis #koklonis #j2us #celebritytravel #celebrities #greekcelebrities #dorea» κατέληγε η ανάρτηση.

Νίκος Κοκλώνης: Πλήθος δωρεών τα τελευταία 15 χρόνια

Πολύ πριν εμφανιστεί στην τηλεόραση με την ιδιότητα του παραγωγού και του παρουσιαστή, ο Νίκος Κοκλώνης έχει διαθέσει πολύ μεγάλα ποσά σε δεκάδες μικρά και μεγάλα ιδρύματα που βοηθούσαν παιδιά, όπως το Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ που είχε ιδρύσει η αείμνηστη Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη.

Ο Νίκος Κοκλώνης και η Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη το 2016.

Από την πρώτη κιόλας σεζόν του J2US, ο Νίκος Κοκλώνης έχει κάνει δωρεές σε πολλά ιδρύματα όπως η «Κιβωτός του Κόσμου» ((πριν από τις αποκαλύψεις και τις δικαστικές εξελίξεις που αφορούσαν τη δομή) αλλά και το Κέντρο Βρεφών «Μητέρα» και φιλανθρωπικούς οργανισμούς όπως η Lifeline Hellas.